美研製「輕量化」標槍飛彈 今年測試決定是否量產

LWCLU是美軍「標槍」反裝甲飛彈的新一代發射器，與原本的「指揮發射單元」（CLU）相比，體積縮小7成、重量減輕4成。（圖片取自DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕標槍飛彈為著名單兵反戰車利器，雖然威力顯著，但其系統全重卻達22公斤，其中控制發射裝置（CLU）就超過6公斤，美軍為此研發新型的「輕量化指揮發射單元」（LWCLU），號稱能減輕4成重量，原期望於2022年量產卻告吹。外媒報導，美國陸軍今年2月將進行完整的對抗性評估，這次測試才會決定精進版是否量產。

據了解，LWCLU曾在2021年成功試射刺針防空飛彈，隔（2022）年試射失敗而延誤。軍聞網站「Defense Blog」1日報導，LWCLU直到2023年才重新進行基礎測試，改進措施的驗證持續至2025年。

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報導指出，美國國防部作戰測試和評估中心（DOT&E）2024年3月報告指出，這套系統可有效作戰，但由於軟體故障，還不適合投入作戰。報告確定其改良的光學觀測，可讓射程超過現有CLU的2.5公里，單兵在目標交戰方面表現良好，卻因軟體故障導致測試中止3次。

報導補充，這套更新後的軟體系統，將在今年第一季進行最終驗證，其完整的對抗性評估會在本（2）月進行，最終驗證將決定這套系統是否量產。

LWCLU以現有「標槍」飛彈射控裝置改進而來，其優異的光學觀測效能，亦可作為獨立的情監偵裝置；和現有CLU相較，其體積縮小7成、重量減輕約4成、電池使用壽命增加5成，而日間與夜間觀測距離，分別增加3倍與2倍。這套射控裝置改良包括更換長波紅外線感測器、更高解析度的螢幕與整合式握把、新的雷射測距儀與標定器，對付遠距目標的衛星標定器等，讓單兵能在4.5公里距離外擊殺戰車，超過現有CLU的2.5公里。

LWCLU是美軍「標槍」反裝甲飛彈的新一代發射器，與原本的「指揮發射單元」（CLU）相比，體積縮小7成、重量減輕4成。（圖片取自RTX）

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