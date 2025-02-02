超嗆！北韓官媒：美國武器無力改變南韓戰略劣勢

美國國防安全合作署上月宣布，已批准2項對南韓武器軍售案。圖為亞音速靶彈BQM-177A。（美聯社資料照）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓官媒《北韓中央通信社》（KCNA，朝中社）2日發表評論稱，即使南韓得到美國的武器援助，也無法改變戰略劣勢。

評論猛批，「美國作為全球最大的戰爭販子，比以往任何時候都熱衷向追隨國家出售軍火。美國新年伊始就向南韓出售了2次軍火，此舉既有經濟方面因素，也印證破壞地區力量平衡以鞏固霸權地位的陰謀。」

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評論強調，「『傀儡』南韓已在美國的影響下徹底淪為反共前哨基地，這讓北韓明白了正確的前進方向和行動方式。」

《韓聯社》分析認為，北韓官媒發表的評論表明，北韓將延續敵對政策以對抗韓美軍事合作。

美國國防安全合作署（DSCA）上月宣布，已批准2項對南韓軍售案。包括亞音速靶彈（SSAT）BQM-177A、超音速掠海靶彈（SSST）GQM-163等價值1.7億美元（約新台幣56億元）的軍事裝備，和價值3.5億美元（約新台幣115億元）的直升機引擎等。

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