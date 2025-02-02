開工前還來！ 國防部：中共17架次軍機「聯合戰備警巡」擾台

國防部表示，自今日上午11時40分起，國軍陸續偵獲中共「殲-16」等17架次出海活動。圖為中共殲-16戰機。（資料照，國防部提供）

〔記者黃靖媗／台北報導〕我國國防部今（2）日表示，國軍自今日上午11時40分起，陸續偵獲中共「殲-16」等17架次軍機出海活動，其中14架次逾越台灣海峽中線及其延伸線，進入我北、中部與西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

國防部表示，國軍自今日上午11時40分起，陸續偵獲中共「殲-16」戰機、「空警-500」偵察機等各型主、輔戰機，以及無人機共17架次出海活動，其中14架次逾越台海中線及其延伸線，進入我北、中部與西南空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。

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國防部表示，國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。

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