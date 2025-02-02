重大突破！烏軍光纖無人機操控距離達41公里 成功規避電子戰干擾

正在裝配光纖纜線的烏軍FPV無人機。（取自Ｘ平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭第414無人打擊系統旅（綽號馬加爾之鳥）近日展現重大技術突破，成功研發出一款可透過41公里光纖纜線操控的第一人稱視角（FPV）無人機，不僅創下全球最遠距離紀錄，更能有效規避俄軍的電子戰干擾，與訊號情報偵測系統。

烏克蘭軍聞網站《Defence Express》報導，該部隊已宣布首批將生產1.1萬架此類無人機，預計每月產能可達1000架。這項重大突破使烏軍得以突破現有FPV無人機的作戰限制，對先前因電池續航力不足，或受制於電子戰系統而無法觸及的目標發動攻擊，包括遠程火砲陣地與中程防空系統。

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目前，41公里的操控距離，不僅創下光纖控制FPV無人機的新紀錄，更是全球任何類型光纖連線無人機的最遠操作里程。每月千架的量產規模，意味著這款武器系統將成為一個經濟實惠，且具規模化潛力的戰術與作戰層面打擊方案。

NEW: Ukraine developed a fiber-optic drone with a range of over 41 km, potentially capable of targeting deep defense positions, including long-range artillery, MLRS, and medium-range air defense systems.



Production of up to 1,000 units is reportedly in progress. pic.twitter.com/6m6HU0Ybut — Clash Report （@clashreport） January 22, 2025

《Defence Express》指出，這款「全力以赴」（all-in）的武器系統出現，特別是在各界仍在討論有線無人機效能的當下，凸顯了烏俄雙方在軍事科技，尤其是無人系統領域的激烈競爭。

雖然烏俄戰爭並非近50年來首次大規模運用無人系統的衝突，但其特殊性在於推動了全球軍用無人機的快速發展，影響範圍遠超參戰國。目前衝突雙方在技術層面仍未出現決定性優勢。

這款配備41公里光纖捲線的無人機，同時凸顯了零組件供應鏈的重要性。儘管2024年9月與12月，曾傳出中國考慮禁止向烏克蘭出口無人機零組件，但新型無人機即將量產的事實間接顯示，烏克蘭無人機產業目前的零件供應仍相當穩定。

根據「馬加爾之鳥」指揮官布羅夫迪（Robert Brovdi）的說明，光纖操控的FPV無人機具備獨特的戰場優勢。無人機上配備的大型線軸，能在飛行過程中釋放光纖纜線，最大延伸距離可達41.4公里，確保了遠程打擊能力與通訊穩定性。

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