重大突破！烏軍光纖無人機操控距離達41公里 成功規避電子戰干擾

正在裝配光纖纜線的烏軍FPV無人機。(取自X平台)

〔編譯陳成良/綜合報導〕烏克蘭第414無人打擊系統旅(綽號馬加爾之鳥)近日展現重大技術突破,成功研發出一款可透過41公里光纖纜線操控的第一人稱視角(FPV)無人機,不僅創下全球最遠距離紀錄,更能有效規避俄軍的電子戰干擾,與訊號情報偵測系統。

烏克蘭軍聞網站《Defence Express》報導,該部隊已宣布首批將生產1.1萬架此類無人機,預計每月產能可達1000架。這項重大突破使烏軍得以突破現有FPV無人機的作戰限制,對先前因電池續航力不足,或受制於電子戰系統而無法觸及的目標發動攻擊,包括遠程火砲陣地與中程防空系統。

目前,41公里的操控距離,不僅創下光纖控制FPV無人機的新紀錄,更是全球任何類型光纖連線無人機的最遠操作里程。每月千架的量產規模,意味著這款武器系統將成為一個經濟實惠,且具規模化潛力的戰術與作戰層面打擊方案。

