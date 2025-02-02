前五角大廈顧問：菲律賓愈發關注台海衝突 納入美菲防禦戰略考量

菲律賓總統小馬可仕多次公開談論對台海衝突的擔憂。（歐新社）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）資深防衛分析師、前五角大廈顧問葛羅斯曼（Derek Grossman）1月29日在《外交政策》雜誌撰文指出，中國和台灣之間不斷升級的緊張局勢迫使菲律賓愈加關注潛在的兩岸衝突。美國和菲律賓軍隊正在擬定新的防禦戰略，重點明顯擺在台灣。

葛羅斯曼指出，馬尼拉當局一直以來都優先考慮內部安全，包括南部叛亂份子及中國日益侵犯菲國在南海的專屬經濟區，但台灣未來的情況開始佔據馬尼拉更多心思。

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與前幾屆政府不同，菲國總統小馬可仕公開討論對台灣日益增長的擔憂。去年夏天，他在視察陸軍時表示，「現在（來自台海的）外部威脅更加明顯、更加令人擔憂。這就是為什麼我們必須做好準備」。小馬可仕在2023年2月一次採訪中也表示，「很難想像菲國不會以某種方式參與其中（台海衝突）」。

小馬可仕還主導擴大美國與菲國的「加強國防合作協議」（EDCA），該協議授權美軍在9個指定基地與菲軍合作，執行一系列潛在的未來任務。小馬可仕堅稱，新的EDCA基地（其中3個位於距離台灣最近的菲國主要島嶼呂宋島）不會用於「進攻目的」，但他也指出，如果中國入侵台灣的可怕情況發生，美國使用這些基地將對菲國有利。

菲國大部分作戰和戰略規劃都圍繞馬尼拉最近完成的「全面群島防禦概念」，相關文件從未公開，但菲國專家透露，這是試圖將馬尼拉的思維方式從關注內部安全威脅轉向外部威脅和持續入侵，主要指中國對菲國海上邊界的入侵。

美國和菲律賓軍隊正致力完成新的「全面群島防禦概念」，重點明顯擺在台灣。

過去幾個月，美菲兩國一直在巴丹群島省伊巴亞特建立聯合設施，以對抗中國在該地區的軍事存在。據報導，該設施將容納緊急設備和物資，美國陸軍還將其稱為「防風雨的災難倉庫」，不僅可以儲存自然災害的設備和物資，還可以儲存戰爭的設備和物資。

2024年5月和6月，美菲在巴丹群島舉行軍演，其中一些項目被納入一年一度的美菲聯合軍演，凸顯兩國顯然將注意力集中在與台灣有關的威脅上。中國可能會從菲國分散兵力的舉動中受益，但如果美國也加強在菲國的軍事存在，就可以減輕這項挑戰。

在未來的幾個月和幾年裡，許多因素也可能擾亂馬尼拉向台灣的轉變。例如，美國總統川普可能期望菲律賓為自身防禦做出更多努力，而不是依賴美國的安全承諾。

此外，馬尼拉的新領導層還可能尋求降低美國軍事存在的等級。前總統杜特蒂的女兒薩拉目前擔任副總統，頗受民望。如果她參加並贏得2028年的總統選舉，可能會帶領國家走上父親所規劃的道路，即減少對美國的依賴，轉而與中國建立更密切的關係。

儘管有諸多不確定因素，但隨著中國對台灣的施壓行動愈來愈頻繁，美菲勢必愈發參與兩岸安全議題，以限制台海衝突對菲國造成的影響。

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