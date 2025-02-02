俄軍夜襲釀15死！123架無人機狂轟烏克蘭 哈爾科夫倉庫燒成廢墟

在俄羅斯空襲後，當地消防員在哈爾科夫滅火。（法新社）

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕烏克蘭當地時間2月1日深夜至2日凌晨，俄軍發動大規模空襲，烏克蘭多個城市遭到飛彈與無人機攻擊，導致至少15人死亡、數10棟住宅與能源設施受損，哈爾科夫（Kharkiv）一處民用倉庫被無人機擊中後起火，火勢延燒至2000平方公尺。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）呼籲西方加強軍援，強調「每一套防空系統都能拯救生命」。

綜合外媒報導，俄軍當晚發射123架無人機和超過40枚飛彈，空襲範圍遍及波塔瓦市（Poltava）、哈爾科夫、蘇梅（Sumy）等地。波塔瓦市一棟公寓大樓被擊中，11人死亡、16人受傷。哈爾科夫則遭無人機與飛彈襲擊，市長證實1死4傷，而當地一處民用倉庫遭擊中後起火，火勢波及範圍達2000平方公尺（約605坪），消防隊在2日凌晨才控制住火勢；俄軍同時鎖定天然氣設施與發電站，試圖破壞烏克蘭能源供應。

請繼續往下閱讀...

哈爾科夫距俄羅斯邊境不到30公里，是戰爭以來遭襲擊最頻繁的城市之一。俄軍過去兩年多次使用飛彈、無人機和滑翔炸彈（glide bombs）攻擊該市，導致大量基礎設施受損，當局正統計最新災情與經濟損失。

俄軍近期大幅加強對烏克蘭能源設施的攻擊，自2024年3月以來，已摧毀該國近半發電能力，全國多地陷入停電；對此，烏克蘭則透過無人機反擊俄軍補給線，雙方持續在基礎設施上相互施壓，戰局進一步升溫。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法