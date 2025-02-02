美促停火、選舉！澤倫斯基警告：排除烏克蘭的談判極度危險

烏克蘭總統澤倫斯基接受《美聯社》專訪時強調，將烏克蘭排除在美俄關於烏克蘭問題的談判之外「非常危險」。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，美國希望烏克蘭在與俄羅斯達成停火協議後，於今年年底前舉行總統及國會選舉。然而，烏克蘭總統澤倫斯基強調，將烏克蘭排除在美俄關於烏俄戰爭的談判之外「非常危險」，並呼籲基輔與華盛頓加強對話，以制定有效的停火計畫。

凱洛格1日接受《路透》專訪時表示，烏克蘭在戰時暫緩舉行的總統和國會選舉應重新進行，並指出：「大多數民主國家在戰時也會舉行選舉，我認為這對民主是好事。」

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澤倫斯基同日接受《美聯社》專訪時表示，將烏克蘭排除在美俄關於烏克蘭問題的談判之外「非常危險」，並強調基輔與華盛頓需要進行更多對話，以制定有效的停火計畫。

目前，有關計畫的具體細節與公布時程尚未明朗。據悉，川普政府正在討論將烏克蘭舉行選舉，納入與俄羅斯達成初步停火協議的條件之一。若烏克蘭舉行總統大選，勝選者將負責與莫斯科談判更長遠的和平協議。

澤倫斯基表示，雖然其團隊與川普政府已有初步溝通，但雙方需要舉行面對面會談，以制定更詳細的協議。他進一步指出，任何與俄羅斯的協議都必須包含安全保障，否則只會成為未來侵略的前奏。

基輔官員透露，自2022年2月俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，烏國因實施戒嚴而無法舉行全國性選舉。根據現行法律，戒嚴狀態下不得舉行總統及國會選舉。部分前美國官員擔心，解除戒嚴後可能引發軍人大量退伍、外匯流失，甚至促使達到服兵役年齡的民眾，因躲避徵兵而逃離邊境，進而加劇國內政治不穩，削弱澤倫斯基的領導地位。也有分析認為，若川普政府施壓基輔提前舉行選舉，可能落入俄羅斯利用選舉問題，質疑澤倫斯基合法性的陷阱。

澤倫斯基在專訪中提到，理想的和平談判應包括美國、烏克蘭、俄羅斯，並可視情況邀請歐盟參與。他對法國提出在烏克蘭部署歐洲部隊，以嚇阻俄軍的計畫表示懷疑，認為指揮權、兵力規模與部署位置等問題仍需進一步明確。他重申，加入北約是烏克蘭的首選安全保障，這不僅是對盟友來說「最便宜」的選項，也有助於在地緣政治上，強化美國的影響力。

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