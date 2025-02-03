Deepseek掀AI戰國時代 中科院「ANILA」盼成軍事生成式AI決策平台

中科院嘗試在我國政府主導研發的生成式AI對話引擎「TAIDE」基礎上，打造ANILA營運管理平台。（軍聞社提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國新創公司DeepSeek（深度求索）發布AI（人工智慧）模型引發話題，事實上，我國中科院也嘗試在政府主導研發的生成式AI對話引擎「TAIDE」基礎上，打造ANILA營運管理平台，先以提升行政效率、營運決策能力為目標，未來期盼推廣至國防相關運用，成為首個專責國防事務的生成式AI決策平台。

DeepSeek上月底一度超車ChatGPT，成為蘋果（Apple）App Store的下載排行榜冠軍，且DeepSeek宣稱，旗下的2款AI模型V3、R1，性能可以比擬OpenAI和Meta的語言模型，成本卻更低廉。相關消息一出，AI晶片大廠輝達（NVIDIA）1月27日股價重挫逾16％，台積電ADR也跌逾14％。

中國DeepSeek（深度求索）AI模型橫空出世，引發外界高度關注。（路透社檔案照）在全球AI競逐進入戰國時代之際，我國也推出「生成式AI對話引擎TAIDE」，中科院則在此基礎上，打造「ANILA」 （Advanced NCSIST Interactive Language AI）營運管理平臺。中科院表示，TAIDE是由國安會諮詢委員李育杰率領的國內頂尖學府團隊，推出的大型語言模型，為全球第一個以繁體中文為主，且可信任、符合本土文化需求的AI基礎模型，適用於百工百業，有助於促成軍、民通用的AI轉型，進而創造出具高度安全性的AI解決方案。

中科院表示，在TAIDE大型語言模型基礎下研製的ANILA，可配合資安實體隔離政策，確保在與外界隔絕的封閉網路中，提供安全、穩定運作。ANILA運用檢索增強技術（Retrieval Augmented Generation，RAG），可整合內部人事管理、採購流程及總務營運等作業規範，打造出高效率的作業流程，同時建立AI客服機制，提供人性化且貼合需求的智慧化服務，使用者透過語音或文字提問，即時獲得精準的解答與指引，提升作業流程的順暢度與解答完整性。

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國科會研發的AI對話引擎「TAIDE」去年3月展示性能。中科院的 「ANILA」，就是從此基礎發展。（資料照，記者吳柏軒攝）此外，中科院也利用AI代理人（AI Agent）技術，串聯各式營運與製造管理資訊系統，實現生產期程、財務管理、品質監控、物件流向等數據即時分析。因此，可透過ANILA營運管理平臺迅速掌握營運指標、制定快速且精準的營運決策。

中科院表示，中科院長期專注國防科技研發，累積多年國防相關系統發展經驗且蒐集大量數據。未來考量台海作戰環境、國軍作戰需求，將匯集國軍各式作戰準則與教則等軍事領域資料，以及各項演訓與武器蒐集數據，導入ANILA營運管理平臺，並搭配戰場情資整合技術，產出具作戰價值的資訊，提升各式裝備智慧化能力，成為第一個專責國防事務的生成式AI決策平臺。

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