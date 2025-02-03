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俄烏停火有譜？川普：已和雙方安排會談
美國總統川普表示，政府已和烏克蘭、俄羅斯與相關「各方」安排了會談。（美聯社）
黃其豪／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日在馬里蘭州的安德魯聯合基地表示，政府已和烏克蘭、俄羅斯與相關「各方」安排了會談，此前烏克蘭總統澤倫斯基曾向美方喊話，強調將烏國排除在談判之外非常危險。
據《CNN》報導，川普透露美國正在處理俄烏問題，將安排行程和各方會談，當中包括俄烏兩國，除此之外他沒有透露太多細節。川普先前指稱會和俄羅斯促成停火協議，不知是否聽到澤倫斯基的意見，這次特別挑明會讓烏克蘭參與。
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另外，川普指派的烏克蘭特使凱洛格（Keith Kellogg）表示，美方希望烏克蘭在與俄羅斯達成停火協議後，在今年年底前舉行總統及國會選舉，因為大多數民主國家在戰時也會舉行選舉，他認為這對民主是好事。