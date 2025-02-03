好一道制敵光波！美神盾艦「雷射導能武器」實測畫面曝光

美軍伯克級神盾驅逐艦「普雷貝爾號」（DDG-88），去（2024）年於海外測試雷射導能武器的畫面。（擷自美軍作戰測試和評估中心年度報告）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防部作戰測試和評估中心（DOT&E）日前發布年度報告揭示，美國海軍首艘搭載雷射武器的伯克級神盾驅逐艦「普雷貝爾號」（DDG 88），去（2024）年已在海外實測該系統，更首度公開其測試畫面，顯示美軍在相關技術發展上正逐漸成熟。

該報告指出，該單位所屬的反制系統中心（Center for Countermeasures, CCM）去年共執行32項評估任務，主要包含空中反制系統、高能微波武器（IFPC-HPM），以及雷射導能武器等性能測試；而在參與雷射武器測評的儎台中，就包含了美國海軍現役的伯克級驅逐艦「普雷貝爾號」，和其搭載的首套「雷射光學炫目暨監視整合系統」（HELIOS）。

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美國海軍伯克級驅逐艦「普雷貝爾號」（DDG 88）。（美軍DVIDS網站）

「普雷貝爾號」為美軍第38艘伯克級驅逐艦，屬於IIA批次（Flight IIA），標準排水量9千2百噸，艦員編制300人。該艦搭載Mk 41垂直發射系統、近迫武器系統（CIWS），另有2座25公厘機砲及2具Mk 32 Mod 14輕型魚雷管；2022年安裝60千瓦級的HELIOS裝備後，更成首艘搭載該系統的神盾驅逐艦，同時具備長程情監偵與反無人機的能力。

美國洛克希德．馬丁研發的「雷射光學炫目暨監視整合系統」（HELIOS）接戰示意圖。（洛克希德．馬丁官網）

該報告進一步陳述，美軍反制系統中心已協助「普雷布爾號」驅逐艦操作HELIOS系統，完成反制無人機的實地測試，相關畫面、數據將作為日後系統測評的參考。

「普雷貝爾號」驅逐艦去年10月抵達日本橫須賀港後，現編屬美軍第七艦隊第15驅逐艦中隊（DERSON 15, the 7th fleet），並在西太平洋地區多次執行巡弋任務。

美軍「普雷貝爾號」驅逐艦去年11月於北太平洋海域執行任務情形，可見在圖中艦砲後方的就是HELIOS系統。（美軍DVIDS網站）

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