美國擴充核威懾能力 洛馬獲127億元大單升級「三叉戟」飛彈

現役的「三叉戟II型D5」（Trident II D5）是目前世界上最先進的潛射彈道飛彈。（圖：Lockheed Martin）〔編譯陳成良／綜合報導〕洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin，下稱洛馬）1月31日於官網發布聲明表示，其已與美國海軍簽署一項價值3.83億美元（約合新台幣127億元）的合約，用於開發新一代「三叉戟II型D5」（Trident II D5）潛射彈道飛彈的延壽升級版「D5LE2」，可讓這型飛彈服役到2084年，強化美國海基核威懾能力。

這款升級版飛彈將配備於哥倫比亞級（COLUMBIA-class）彈道飛彈核潛艦，洛馬艦載彈道飛彈（FBM）部門副總裁馬姆羅（Jerry Mamrol）表示：「『三叉戟D5』飛彈的第二次延壽，將使美國和英國能夠依據《北極星軍售協議》（Polaris Sales Agreement），持續嚇阻不斷變化的威脅。」

「三叉戟II型D5」（Trident II D5）潛射彈道飛彈的外觀。（圖：Lockheed Martin）現役的「三叉戟II型D5」飛彈，是目前世界上最先進的潛射彈道飛彈，配備於美國現役俄亥俄級（OHIO-class）和英國現役先鋒級（VANGUARD-class）核潛艦。洛馬的FBM計畫至今已邁入第70年，持續為美國海軍研發和維護潛射彈道飛彈，確保美國及其盟友的安全。

為生產D5LE2飛彈的零組件，洛馬正於佛羅里達州泰特斯維爾（Titusville），建造一座面積約22萬5千平方英尺（約2萬0903平方公尺）的新工廠，預計將為當地創造300個高級技術職缺。這座新工廠預計於2027年投產，滿足美國海軍未來60年的生產需求。

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佛羅里達州商務部長凱利（J. Alex Kelly）表示，在州長迪尚特（Ron DeSantis）的領導下，佛州將持續投資航太、航空與軍事工業，創造高技術、高薪的就業機會。美軍最新型哥倫比亞級彈道飛彈核潛艦，將由美國最大軍事造船公司亨廷頓．英格爾斯工業（HII）建造。（圖擷自HII官網）

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