諾格獲B-21轟炸機第二批合約 美國空軍評估加速量產

首架B-21轟炸機從加州愛德華茲空軍基地起飛。（圖：美國空軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防巨擘諾斯洛普．格魯曼（Northrop Grumman，簡稱諾格）近日宣布，諾格於2024年底獲得第二批B-21「突襲者」（Raider）匿蹤轟炸機的小批量試產（LRIP）合約，美國空軍正考慮加速B-21的生產計畫。

根據《航空週刊》（Aviation Week）報導，諾格執行長沃登（Kathy Warden）於近期財報電話會議中，公布了這項進度，她並提及公司在「哨兵」洲際彈道飛彈（Sentinel ICBM）計畫取得進展，同時也評估參與「次世代空優」（Next Generation Air Dominance, NGAD）戰機計畫的可能。

與首批合約相似之處在於，諾格未公布B-21轟炸機新合約的具體金額、訂購數量，對於該型機的年產量細節仍屬機密，但有官員估計，B-21的產量約為每年7架。美國空軍刻意放慢生產速度，降低成本超支與預算上限風險，避免B-21重蹈F-35戰機生產過程中的覆轍。

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一架B-21「突襲者」（Raider）轟炸機在加州愛德華茲空軍基地（Edwards AFB）進行飛行作業。（圖：美國空軍）《航空週刊》先前曾報導，B-21轟炸機前五批次的生產預算，已自2023年的191億美元（約新台幣6169.3億元），下修至2025年的138億美元（約合新台幣4457.4億元），降幅將近28%。在採購相同數量轟炸機的情況下，預算減少51億美元（約合新台幣1647.3億元），也促使美國空軍在協商未來LRIP合約時，提出增加產量的構想。沃登表示，節省的資金可能讓LRIP階段的最後三年，增產數十架B-21轟炸機。

前美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）曾表示，若資金充裕，他會加速B-21轟炸機的生產，但他也指出，加速生產並非易事，並暗示已與諾格進行初步協商。肯達爾說，「如果負擔得起，加速生產是合理的」，但在短期內，「我們能做的有限，對我來說，短期是指5年計畫，我已經和業界討論過提高產能的可能性。」

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