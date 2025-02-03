強化多領域偵蒐 美陸戰隊重啟長程無人水面載具研發

LRUSV是一款專為海上長程偵察與攻擊任務設計的無人作戰平台，具備自主航行與精準打擊能力。（圖：美國陸戰隊）〔編譯陳成良／綜合報導〕軍聞網站《Defence Blog》報導，美國陸戰隊決定重啟「長程無人水面載具」（Long Range Unmanned Surface Vessel, LRUSV）計畫，完成2023年早期作戰評估（EOA）後，預計於2027年（美國財政年度）轉型為「主要能力獲取」（major capability acquisition）途徑，並將發展重點轉向多領域感測器整合，以強化戰場偵蒐能力。

LRUSV是一款專為海上長程偵察與攻擊任務設計的無人作戰平台，具備自主航行與精準打擊能力。核心系統包括可發射遊蕩彈藥（Loitering Munitions, LMs）的無人水面載具（USV）、小型無人水面載具（sUSVs）、先進的指揮、管制、通信、資訊（C4）系統，以及負責維護支援的載人艦艇。這型載具由路易斯安那州的金屬鯊魚（Metal Shark）公司製造，維吉尼亞州的亨廷頓．英格爾斯工業（HII）負責整合自主系統。

這項計畫最初於2021年採用「中層武獲」（Middle Tier of Acquisition）模式加速研發，然而，美國陸戰隊2023年7月重新評估計畫，將重點從攻擊能力轉向「多領域感測器整合」（multi-domain sensor integration），陸戰隊同年9月正式終止「中層武獲」模式，改採更審慎的「主要能力獲取」架構。

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美國陸戰隊在2023年作戰測試中，使用LRUSV原型載具，評估自主航行、遊蕩彈藥發射精準度及不同海況下的作業能力。（圖：美國陸戰隊）美軍陸戰隊於2023年作戰測試中使用5艘LRUSV原型載具，評估自主航行、遊蕩彈藥發射精準度，以及不同海況下的作業能力。結果顯示，LRUSV能夠避障、調整航線，並成功命中模擬目標。「作戰測試與評估主任辦公室」（DOT&E）建議強化網路安全測試，以確保系統在電戰環境下的生存能力，並優化感測器整合，提高戰場監視與情報獲取效果。

LRUSV計畫是美國陸戰隊「2030年兵力設計」（Force Design 2030）戰略的一環，旨在增強「濱海作戰」（Littoral Operations in a Contested Environment, LOCE）與「遠征前進基地作戰」（Expeditionary Advanced Base Operations, EABO）能力。此次計畫調整顯示美軍在無人作戰領域的策略趨於審慎，以確保系統能在2027年正式部署。

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