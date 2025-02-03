川普能否阻止俄烏戰爭延燒？ 國防院學者：有能力但難度很高

圖為烏克蘭陸軍第117獨立機械化旅的多管火箭車與士兵。（烏克蘭國防部官方X帳號 @DefenseU）

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭將滿三年，這場衝突已演變成消耗戰，不只歐洲國家，就連美國也漸感疲乏；時值美國白宮易主之際，各界都在看新任總統川普如何在俄烏戰爭中，做出軍援之外的調停舉措。對此，國防院國安所副研究員劉蕭翔分析，綜觀這場戰事，川普最有能力調停、左右俄烏戰局，但雙邊矛盾僵持，讓談判桌上的課題可能要比想像中還複雜難解。

劉蕭翔今（3）日於國防安全研究院發布評析指出，川普（Donald Trump）上（1）月20日重返白宮就任美國第47任總統。川普此前曾發豪語，上任後將在24小時內結束俄烏戰爭（Russo-Ukrainian War），然而事實證明川普並無法落實其競選承諾。惟川普已於1月22日警告俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）若不停止戰爭，將對俄祭出高額關稅與其他制裁。未幾美國國務院又於1月24日宣布凍結現有對外援助90日，意味烏克蘭未來可能面臨援助中斷的困境。



此外，早於2024年12月勝選後受訪時，川普亦公開承認正努力終結俄烏戰爭。種種跡象顯示川普正對俄烏施壓，促成雙邊停火談判。川普無疑是最有籌碼可促成停戰者，然而局勢的複雜程度卻超乎其想像，其欲終結俄烏戰爭恐非易事。

請繼續往下閱讀...

川普對戰事的立場

劉蕭翔在評析中寫道，川普自俄烏戰爭爆發以來，即不時闡述其對戰事的立場。川普曾多次強調若2022年時他擔任總統，這場戰爭便不會發生。蓋其受普廷的尊重，也不像拜登（Joe Biden）那樣軟弱。為了凸顯拜登的無能，川普甚至在俄軍入侵烏克蘭後，稱讚普欽以維和名義進入烏克蘭之舉十分精明，不惜與對手同一陣線反對自家總統。這些說法在一定程度上反映川普對於敗選的不甘。



儘管如此，川普對於戰爭應透過談判結束的立場卻相當一致，也不希望有人再因此喪生，更在不同場合反覆重申其看法，並認為總統的角色應該是和平締造者。此外，川普也反對援助烏克蘭，甚至推動對烏援助貸款框架，此意味基輔最終仍得償還援助。川普以為應優先處理國內問題，而非將納稅人的錢用於外國衝突，而川普也在其就職演說裡再度重申此一觀點。

2025年1月20日就任美國第47任總統的川普（Donald Trump），這也是他繼2017年後再度入主白宮。（美聯社資料照）

俄烏各有堅持，終結戰事不易

這篇評析提到，川普促成俄烏談判的立場始終如一，也不表態誰應贏得這場戰爭，但此卻未必有助於兩造停火，蓋癥結在於俄烏各有堅持而無交集。戰爭初期，俄烏雙方雖曾提議停火談判，但更多是為己爭取整備的喘息空間；一旦戰況對己有利，便又隨即改變態度並寸步不讓。

在戰爭進入消耗戰，而戰況又對俄羅斯相對有利下，普廷的態度即相當強硬，並於2024年6月瑞士烏克蘭和平峰會召開前夕提出停火條件：烏軍撤出頓內次克人民共和國（Donetsk People’s Republic）、盧甘斯克人民共和國（Luhansk People’s Republic）、赫爾松（Kherson）與札波羅熱州（Zaporizhzhia Oblast’）；基輔保證放棄加入北大西洋公約組織（North Atlantic Treaty Organization, NATO）的意圖；烏克蘭中立且非軍事化與去納粹化；承認前述烏東四地與克里米亞為俄國領土，這也意味解除對俄國的制裁。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）亦不遑多讓，從戰爭初期即排除任何涉及對俄割讓領土的停火協議，強硬要求俄軍撤出烏國領土並歸還占領的頓巴斯地區與克里米亞。惟後期烏軍戰況不利，澤倫斯基不得不表示北約若接受烏克蘭入盟，則可能與俄達成停火協議，並在後期透過外交方式談判取回被俄所占領土。此雖是澤倫斯基在領土立場的重大轉折，但毋寧說是以退為進的戰略性退卻，蓋其仍未放棄烏東被占領領土，僅是暫時割讓以換取加入北約。



面臨川普的重返白宮，澤倫斯基仍不斷提議用北約、歐洲聯盟（European Union, EU）成員國身分與軍事實力作為烏克蘭的戰略保障，更表示俄烏任何潛在和平協議的執行，至少需要20萬歐洲軍人居間維和，而此類任務則不應排除烏克蘭加入北約的可能性。易言之，烏克蘭並未真正放棄被俄占領的領土，而尋求加入集體安全組織的目標也未改變。惟此必然與俄羅斯對於領土和烏克蘭中立化、非軍事化的訴求有所牴觸。

俄烏各有堅持，而兩造訴求顯然難以調和，更遑論讓雙方停火談判。對俄方而言，停火需以其條件為前提；對烏方而言，烏克蘭獲得安全保障則是先決條件。如何讓無共識的俄烏兩方談判，對川普無疑是極大的考驗。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）。（法新社資料照）

川普能否終結俄烏戰爭？ 學者列三點觀察

美國是烏克蘭的最大援助國，自2022年2月24日戰爭爆發以來至2025年1月20日，美國已提供659億美元的軍援。若無美國軍援，烏克蘭絕無法支撐至今，故川普的態度必然左右戰事未來的發展。

（一）促成停火談判需要更強硬的手段

川普上任後隨即以制裁威脅俄羅斯，對烏克蘭又凍結援助90日，欲施壓俄烏停火談判之意甚明。惟對俄制裁與對烏暫停援助舉措恐難收立竿見影之效。蓋此前西方已對俄制裁多次，俄國目前對美出口僅剩美國所需的關鍵原料，故再對俄制裁恐反傷自身。烏克蘭目前40%的軍需依賴美國，但澤倫斯基於1月25日表示美國目前並未停止對烏軍援。其因可能在於拜登卸任前已撥付大部分的援助款項，留給川普支配的並不多。2024年夏天，美國也將軍事訓練和支援的控制權移交給北約。美國另還參與七國集團（G7）運用凍結俄國央行資產孳息，對烏提供500 億美元貸款的計畫，其間美國將提供200億美元，並在川普就職前發放到位。有鑑於此，川普短期內欲使俄烏停火談判顯非易事，恐怕需要更強硬的手段。

（二）烏克蘭短期內不會被放棄，歐洲將被要求承擔更多責任

川普的勝選曾一度令烏克蘭不安，蓋美國能對俄羅斯施壓的手段有限，遠不及於對烏克蘭者，故擔憂美國極可能以犧牲烏克蘭，而非對俄羅斯的讓步為代價促談。惟現階段川普並無意放棄烏克蘭，甚至承認將利用對烏克蘭的支持，作為與俄羅斯談判終結戰爭的籌碼。《華爾街日報》（The Wall Street Journal）引述未公開官方消息的報導亦指出，川普希望歐洲承擔大部分支持基輔的責任，包括派遣部隊監督停火，並提供武器以嚇阻俄羅斯。在巴黎與澤倫斯基及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）會晤期間，川普重申反對烏克蘭加入北約，但強調希望烏克蘭在戰爭結束後保持強大和裝備精良。這樣的說法也與川普要求歐洲國家應承擔更多責任的態度一致。

2023年8月，前荷蘭首相、現任北約組織秘書長呂特（Mark Rutte，右）與澤倫斯基（左）在F-16戰機前合影。（彭博資料照）

（三）終結戰爭需要更細膩的操作

川普訴求的「美國優先」（America First）並不等同於重返孤立主義。川普首任任期的美國也未從世界全面撤退，反倒是選擇性地在若干領域介入更深。倘若川普在烏克蘭重演此前美國撤出阿富汗的悲劇，此對川普與美國將不啻為災難，更無法如川普於就職演說所言：「美國將恢復應有的地位－成為地球上最偉大、最強大、最受尊敬的國家，激發全世界的敬畏與欽佩。」故川普料將持續支持烏克蘭以迫使俄羅斯就範，否則任由俄羅斯予取予求換來的和平不但不可靠，亦有損川普威信。惟對烏克蘭的支持應到何種程度，才能讓普廷罷手？即將進入第四年的戰事顯然仍無答案。

川普認為美國應降低對戰爭的介入，並讓俄烏兩造停火談判，這是與拜登最大的不同。對烏克蘭的援助與避免戰爭升級的態度則別無二致，至多是要求歐洲國家在歐洲安全與對烏援助承擔更多的責任。在目前戰爭進入消耗戰，而對俄羅斯又暫無更強硬的施壓手段下，川普似乎也僅剩繼續援烏抗俄一途，且僅能要求歐洲國家分攤更多的援助責任。惟此無異延續此前的消耗戰，直至其中一方無以為繼而作罷，如此一來又與川普欲盡快終結俄烏戰爭之意相去甚遠。

川普雖有籌碼，惟欲在短期內促成俄烏雙方和談，乃至於終結俄烏戰事並非易事。川普此後更得步步為營，蓋此攸關美國後續在世界的領導地位，然而目前看來，如何終結俄烏戰爭將是川普外交最為棘手的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法