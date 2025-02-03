影片直擊！烏軍布萊德雷步兵戰車硬扛俄飛彈 全員安全撤離

烏軍布萊德雷步兵戰車抵擋俄軍飛彈直擊，展現驚人韌性。（圖取自X平台）

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭一輛M2A2布萊德雷步兵戰車（M2A2 Bradley IFV），在近期的前線作戰中展現了驚人的生存能力。即使遭俄軍反戰車飛彈（ATGM）直接命中，這輛戰車仍保持運作，並成功撤離交戰區，確保車內人員安全無虞。

軍聞網站《Defence Blog》3日報導，俄羅斯Telegram頻道釋出的影片顯示，飛彈擊中了烏東部城市波克羅夫斯克（Pokrovsk）西南方納傑日丁卡（Nadezhdynka）附近的一輛布萊德雷步兵戰車砲塔。影片中可見爆炸的瞬間，但令人驚訝的是，該戰車在遭受攻擊後仍保有機動性，並迅速駛離危險區域。俄方頻道敘述稱，當時烏軍正在進行人員輪調。

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Ukrainian M2A2 Bradley IFV withstood a hit from a ruSSian ATGM.

Pokrovsk direction. pic.twitter.com/xafmILQgEg — ???????????? ???????????????? ????????????????????????????????△ ???????????????????????????????? （@TheDeadDistrict） February 3, 2025

布萊德雷步兵戰車配備複合裝甲和先進的生存系統，旨在抵禦戰場威脅，即使面對敵方武器系統的直接攻擊，也能大幅提升車組人員的生存率。這款戰車在烏俄戰爭中屢建奇功，為烏軍提供關鍵的防護。

目前該輛布萊德雷步兵戰車的損害程度尚不清楚，但其在遭受反戰車飛彈直擊後仍能保持機動性，足以證明其優異的耐戰能力。更重要的是，它成功將車組人員安全撤離高風險地區，彰顯其在提升前線部隊生存率方面扮演的關鍵角色。

自2023年初以來，烏克蘭已陸續接收數十輛布萊德雷步兵戰車，這是西方軍事援助計畫強化烏克蘭地面部隊的重要項目之一。這些戰車主要部署在前線作戰，特別是在爭奪區域，其火力、機動力與防護力的結合提供顯著戰術優勢。

布萊德雷戰車以其強大火力、機動性和可靠性著稱，除了拖式（TOW）反裝甲飛彈系統外，還配備射程達2500公尺的25公厘M242「巨蝮蛇」鏈砲（Bushmaster chaingun），可快速切換不同類型彈藥，大幅提升烏軍對抗俄羅斯裝甲部隊的作戰能力。

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