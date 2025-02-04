中共認知作戰、灰色手段未間斷 顧立雄要國軍積極應對新型態威脅

國防部長顧立雄參加國防部新春團拜，要求官兵在平時積極應對認知作戰、假訊息等新型態威脅。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國持續面對中共機艦擾台、錯假訊息，以及海底電纜設施遭破壞等灰色地帶挑戰，國防部長顧立雄主持國防部新春團拜時提到，針對區域情勢變化與挑戰，各單位官兵應保持警覺，精進本務，國軍任務不僅是戰時應敵，更需在平時積極應對認知作戰、假訊息等新型態威脅，確保國家防衛韌性。

我國持續遭受境外非軍事手段襲擾，根據國軍今日發布的共軍台海周遭海、空動態資訊顯示，共軍自昨日上午6時至今（4）日上午6時，派出11架次軍機、6艘次軍艦在台灣周邊活動；喀麥隆籍的中國權宜輪「順興39」上月初在台灣東北方海域活動，疑涉拖斷基隆港外海底電纜，引發各界高度關注。

另外，國安局今年1月3日發布「2024年中共爭訊傳散樣態分析」，顯示2024年各平台爭議訊息總數達215.9萬則，超過2023年總量132.9萬則，等於是前一個年度的1.5倍，在影音、論壇及X社群（前身推特）等更是大幅成長。

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國防部長顧立雄3日主持國防部新春團拜。（軍聞社）顧立雄3日主持國防部新春團拜，除了祝賀、勉勵國軍全體人員，他也表示，國軍肩負國家安全的重要使命，各單位官兵在新的一年，應持續強化戰備訓練，針對區域情勢的變化與挑戰，保持警覺，精進本務。

顧立雄說，國軍的任務不僅是在戰時應敵，更需在平時積極應對認知作戰與假訊息等新型態威脅，確保國家防衛韌性。

顧立雄表示，他很認同「國防部是一個團隊」的觀點，各級主管要發揮領導能力，建立榮譽感與凝聚力。他也叮囑官兵，在工作之餘也要兼顧健康管理，利用假期多陪伴家人，營造家庭和諧氛圍，使家庭、工作達到平衡，才能全心在工作崗位上，為國家安全與國防事務奉獻最大心力。

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