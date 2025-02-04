陸戰66旅裁戰車丶砲兵營 設無人機部隊 與憲兵聯防衛戍首都

因應中共對台可能斬首行動和北部紅色海灘潛在威脅，國軍逐步增強憲兵戰力衛戍首都中樞，但據了解，由於憲兵兵力規模不足，因此規劃由陸戰66旅加入衛戍大台北任務。（資料照，記者劉宇捷攝）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕因應中共對台可能斬首行動和北部紅色海灘潛在威脅，國軍逐步增強憲兵戰力衛戍首都中樞，國防部並依台北中樞衛戍任務需要，核定海軍陸戰隊第66旅改制直屬參謀本部戰略預備隊，由陸戰隊66旅與憲兵202指揮部聯防。

據了解，由於憲兵兵力規模不足以守備大台北地區，因此規劃由陸戰66旅加入衛戍大台北任務，並仿效美陸戰隊轉型，66旅裁撤戰車、砲兵營，另增設無人機部隊。至於是否是整個海軍陸戰隊都朝此方向，軍方人士表示，這只是眾多兵力轉型方案之一，目前也僅是裁撤老舊戰車丶砲車，履保廠也不會消失。

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據傳海軍陸戰隊第66旅春節過後開始執行此項編裝調整計畫，首先旅屬的M60A3戰車戰車營，以及M109A2自走砲砲兵營，將逐步從編裝裁撤，另將成立無人機部隊，集中運用情監偵及攻擊型無人機，補足遠距打擊火力。

知情人士說，台北憲兵部隊的編裝本質屬機步旅，即便人數擴編至兩倍，兩個機步旅規模的兵力也還是不足以衛戍廣大首都都市地區，因此規劃陸戰66旅與憲兵聯防首都。至於陸戰66旅主要駐地在桃園、林口，如何馳援憲兵，知情人士說，除部分兵力進駐首都圈外，陸戰66旅依然可防衛淡水河兩岸至台北市區域，機動力尚可應付。

至於是否是整個海軍陸戰隊都朝此方向前進，軍方人士表示，這只是眾多兵力轉型的方案之一，AAV7也不會裁撤，維持海陸軍種特性，履保廠也會留存轉型。

而海軍陸戰隊的轉型，是否也是跟隨濱海作戰指揮部方針，軍方人士說，裝甲部隊不是，目前也僅是裁撤老舊戰車，無人機才是，而無人機的大規模集中運用，本身也是趨勢。

另外，海軍陸戰隊未來是否會接收105公厘雲豹戰砲車，軍方人士說，該事項的討論順序還比淘汰老舊戰車為後，因為目前海軍陸戰隊的兵力轉型還較濱海作戰指揮部不明確，至少要等到濱海作戰指揮部穩定運作驗證後才能確定。

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