建軍脫俄入美關鍵一步 波蘭空軍啟動F-35戰機換裝訓練

波蘭空軍的首架F-35A戰機，機身編號3501。（波蘭國防部官方Facebook）

〔記者陳治程／綜合報導〕波蘭國防部上（1）月底宣布，其空軍選赴美國受訓的F-35戰機飛行員，現已在美國中部基地展開換裝訓練，並釋出訓員親駕戰機自跑道起飛的畫面，象徵該國建構現代化空軍的計畫邁出重要一步。未來五年內，該國將以32架命名為「翼騎兵」的F-35戰機，取代現役的米格-29與蘇愷-22戰機，使戰鬥機儎台全面「去俄化」。

波蘭國防部上月31日宣布，該國去（2024）年底赴美的6名F-35戰機飛行員，現已在阿肯色州艾賓空中國民兵基地（Ebbing ANGB, Arkansas）展開三個月的換裝訓練，預計4月底結訓返國；與此同時，波國軍方也釋出受訓飛官「親駕」第五代戰機起飛的畫面，凸顯該國的空中戰力現代化，已邁入關鍵性的新階段。

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從官方釋出的照片可見，波蘭空軍現已於美接收3架F-35A戰機，機尾編號分別為3501、3502及3503，顯示其接收進度順利，日後將有更多新機出廠，持續培養精銳飛行員並返國投入戰備。

波蘭空軍編號3502的F-35A戰機。（波蘭國防部官方Facebook）機尾編號3503的波蘭空軍F-35A戰機。（波蘭國防部官方Facebook）

波蘭是在2019年獲美同意出售32架F-35A型機、2020年初簽約採購，並在去年8月迎接首架編號AZ-01的同型機，自洛克希德．馬丁的德州沃斯堡（Fort Worth, Texas）出廠，同時授其「翼騎兵」（Husarz）的代表性稱號，期以強化空防能量來應對新世代威脅。隨著該國啟動五代機接裝、換訓，其現役的蘇愷-22（Su-22）、米格-29（Mig-29）戰機也將自今（2025）年起陸續退役。

波蘭空軍的F-16C/D戰機將接受中期延壽升級（MLU）。（波蘭空軍第2戰術戰鬥機聯隊官方Facebook）

此外，波蘭也在去年10月獲美同意為現役48架F-16C/D Block 52戰機進行中期延壽（MLU），除升級新型資訊顯示器、任務電腦、導航系統（EGI）和AN/APG-83雷達外，還將選配新型電戰系統及MS-110先進偵照莢艙，全面提升態勢感知。

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