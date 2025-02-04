這啥東西？ 中國秘密興建新型無帆罩潛艦 外觀超現代、疑無人操作

中國在廣州船廠的新造艦，似乎又多了一艘特殊、外觀超現代的潛艦，其具X型尾舵及無帆罩設計，非常罕見。圖為中共潛艦示意圖。（圖片取自中國軍網／本報製圖）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕中國軍工擴張經常秘密性的進行，不過部分工程仍逃不過衛星「天眼」的觀察。最新的衛星觀察圖像顯示，中國在廣州船廠的新造艦，似乎又多了一艘特殊、外觀超現代的潛艦，其大小估約數十公尺，具X型尾舵及無帆罩設計；專家分析，若是載人潛艦則是超新興的設計，若是無人潛艦則是目前世界最大。

據軍聞網站《Naval News》的觀察報導，在中國南方廣州造船廠的最新衛星影像顯示，國防觀察員MT Anderson在其浮動船塢中發現了一艘獨特的新型潛艦，儘管該造船廠並不以建造潛艦而聞名，但衛星圖像顯示了這艘潛艦的存在，畢竟中國經常完全秘密的在建造軍備；經報導分析認為，這可以確認是一種新的、從未公開過的設計。

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中國南方廣州造船廠的最新衛星影像顯示，國防觀察員MT Anderson在浮動船塢中發現了一艘獨特的新型潛艦。圖中白色虛線圈處，附近則是日前倍受討論的特殊兩棲登陸船。（圖片擷取自@MT_Anderson的Ｘ帳號）



報導指出，這艘被拍攝到的潛艦長度估約45公尺，寬約5公尺，其最顯著的特徵是船尾的大型X 尾舵，以及沒有明顯的帆罩，該部件幾乎是現今載人潛艦的標準設計。儘管中國於2019年已曾經實驗建造過無帆罩潛艦，不過新的潛艦被認為具有魚雷發射管及拖曳式聲納，因此這艘新艦可能是全新的設計。

關於這艘特殊潛艦的另外一個解釋，報導認為也有可能為一艘無人潛艇，這樣一來就不一定需要帆罩，並且可以省去人員起居空間。況且，中國以及其他主要海軍國家都積在極建造超大型無人潛艇的計劃，其中又以中國的計畫規模最大、範圍最廣。相比美軍同等概念的XLUUV（超大型無人水下航行器），這艘新艦的大小仍是XLUUV的6-8倍，那麼它將會是目前世界最大的無人潛艦。

至於這艘潛艦的衛星圖，報導中並未公開，新潛艇的作用也尚待更多資料來進一步釐清，目前僅推估它比普通的柴電潛艦小，可能特別適合在淺水中作業，其餘只能等待更多資訊被「解密」。

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