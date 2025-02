這啥東西？ 中國秘密興建新型無帆罩潛艦 外觀超現代、疑無人操作

中國在廣州船廠的新造艦,似乎又多了一艘特殊、外觀超現代的潛艦,其具X型尾舵及無帆罩設計,非常罕見。圖為中共潛艦示意圖。(圖片取自中國軍網/本報製圖)

〔記者劉宇捷/綜合報導〕中國軍工擴張經常秘密性的進行,不過部分工程仍逃不過衛星「天眼」的觀察。最新的衛星觀察圖像顯示,中國在廣州船廠的新造艦,似乎又多了一艘特殊、外觀超現代的潛艦,其大小估約數十公尺,具X型尾舵及無帆罩設計;專家分析,若是載人潛艦則是超新興的設計,若是無人潛艦則是目前世界最大。

據軍聞網站《Naval News》的觀察報導,在中國南方廣州造船廠的最新衛星影像顯示,國防觀察員MT Anderson在其浮動船塢中發現了一艘獨特的新型潛艦,儘管該造船廠並不以建造潛艦而聞名,但衛星圖像顯示了這艘潛艦的存在,畢竟中國經常完全秘密的在建造軍備;經報導分析認為,這可以確認是一種新的、從未公開過的設計。

中國南方廣州造船廠的最新衛星影像顯示,國防觀察員MT Anderson在浮動船塢中發現了一艘獨特的新型潛艦。圖中白色虛線圈處,附近則是日前倍受討論的特殊兩棲登陸船。(圖片擷取自@MT_Anderson的X帳號)



報導指出,這艘被拍攝到的潛艦長度估約45公尺,寬約5公尺,其最顯著的特徵是船尾的大型X 尾舵,以及沒有明顯的帆罩,該部件幾乎是現今載人潛艦的標準設計。儘管中國於2019年已曾經實驗建造過無帆罩潛艦,不過新的潛艦被認為具有魚雷發射管及拖曳式聲納,因此這艘新艦可能是全新的設計。

