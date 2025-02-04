法「飆風」戰機用戶+1 阿聯首架雙座型出廠

在繼法國之後，阿拉伯聯合大公國也採購最新F4型「飆風」戰機，其首架「飆風」（Rafale）F4雙座型戰機，1月29日完工出廠，可望於2026年底前返國服役。（圖片取自達梭航空X）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕繼法國之後，阿拉伯聯合大公國也採購最新F4型「飆風」戰機，其首架「飆風」（Rafale）F4雙座型戰機，1月29日在法國國防大廠達梭（Dassault）集團的工廠完工出廠，可望於2026年底前返國服役。

瑞士《歐亞時報》報導，阿聯2021年12月與法國簽署190億美元（約新臺幣5319億元）合約，購買80架「飆風」F4戰機，首架出廠新機將進駐達梭飛行測試中心，參與驗證測試，預計2026年返國服役。

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由於阿聯是第2個採購的用戶，因此達梭也特別為該架編號1101的「飆風」F4雙座型戰機舉行出廠典禮，由法國國防部長勒克努、阿聯防長馬茲魯伊共同出席。

達梭集團表示，「飆風」F4戰機配備最新版本通訊資料鏈、通信與數位無線電等系統，同時升級了機載雷達與光電感測器，而飛行員亦配備頭盔顯示器，具備更優異狀況覺知能力。此外，該機也可配備新一代雲母飛彈（MICA NG）與1噸級「模組化空對地武器」（AASM），以及賽峰集團（Safran）的M88系列發動機，足以勝任制空攔截、對面打擊等多用途任務，擔負法國與阿聯空防重任。

另外，「飆風」F4標準型戰機裝設性能更優異的主動相位陣列雷達（AESA），新款「天蠍」頭盔瞄準系統也有助於飛官即時掌握動態，縮短接戰與決策時間。

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