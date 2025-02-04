可載川普飛高高！ 即將交棒的美陸戰隊一號VH-60N直升機再撐5年

美國總統川普在第一任期搭乘「陸戰隊一號」直升機。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍陸戰隊正進行總統專機「陸戰隊一號」直升機的汰換工作，逐步以新購23架VH-92直升機，取代現役的VH-3D、VH-60N直升機，不過，美軍陸戰隊最新發布資訊顯示，考量VH-60N具備耐高溫、高海拔作業能力，因此將服役至2030年，為走訪各地的美國總統川普多一道安全保障。

美國總統的專機相當多元，現役的專機包括軍用版波音747「VC-25A」專機改裝而成的「空軍一號」，負責總統中、長途與跨國運輸，還有以直升機改裝而成的「陸戰隊一號」，供總統國內、短距離移動時搭乘。過去也曾有「陸軍一號」、「海軍一號」等呼號，但現已不再使用。至於副總統的專機則以「陸戰隊二號」、「空軍二號」等稱呼。

美軍「陸戰隊一號」VH-60N直升機具備耐高溫、高海拔作業能力，因此將服役至2030年。（取自美國陸軍網站）美軍陸戰隊為更新「陸戰隊一號」機隊，因此向洛克希德．馬丁採購23架VH-92直升機，去年8月全數交付完畢，前美國總統拜登在去年8月19日首度搭乘該型機。至於現役的VH-3D、VH-60N直升機，原先估計2022年就退役，但美軍已依照新直升機交付期程，而數度做出調整。

根據美軍陸戰隊近期於官方網站發布的「2025陸戰隊航空計畫」（2025 Marine Aviation Plan），VH-3D直升機預計服役至明（2026）年，至於VH-60N直升機則預計到2030年才會完全退役，主要考量VH-60N直升機具備耐高溫、高海拔環境的獨特作業能力所致，並確保能將任務順利過渡給VH-92直升機。前美國總統搭乘VH-92直升機。（取自賽考斯基臉書）

VH-60N直升機為著名的UH-60A「黑鷹」改版而來，V即是貴賓（VIP）的代稱，由於機體頂端漆上白色塗裝，因此又有「白鷹」之稱。該型機還有一款衍生型VH-60M，可供美軍參謀長聯席會議將領、美國國會領導人、國防部要員等搭乘。不過，美國官方未發布美軍「陸戰隊一號」VH-3D、VH-60N直升機的確切數量。

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根據美國海軍公開資料，美軍「陸戰隊一號」VH-92「愛國者」直升機，以2具通用電氣CT7-8A6渦軸發動機為動力來源，機身長度21公尺、高5.5公尺，最大起飛重量2萬7700磅（約12.54公噸），最多可搭載4名機組人員與14名乘員。有趣的是，為確保美國總統安全，美軍派遣「陸戰隊一號」出勤時，都會派出多架直升機飛行，但只有一架是真正的總統座機，其餘則擔任混淆外界的誘餌角色。

美軍23架「陸戰隊一號」新機VH-92直升機，已於去年全數交付。（法新社）

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