剛「下車戰鬥」即遭鎖定 烏軍單架無人機連擊11位俄軍步兵

烏克蘭地面部隊第5獨立突擊旅日前發布影片，呈現其運用無人機投彈，對俄軍下車戰鬥的步兵予以打擊的最新戰果。（擷自烏軍第5獨立突擊旅官方Telegram影片）

〔記者陳治程／綜合報導〕俄烏戰爭開打至今將滿3年，在川普對戰事立場尚未明確的當下，烏軍部隊仍在前線堅守保衛國土；烏克蘭某地面部隊日前上傳一支作戰影片，裏頭可見一架無人機追蹤並鎖定一輛俄軍裝甲步兵戰鬥車，當該車打開後艙門「放人」時，該無人機隨即投下多枚炸彈，當場擊潰下車作戰的11名步兵，形成團滅。

影片初始，一輛俄羅斯陸軍的BTR-82裝步戰鬥車在行進間，以車載機砲朝前方目標射擊，此時，一架攜掛彈藥的烏軍無人機從該車的左後方出現並追蹤；不久後，這輛裝步車在一處廢墟旁停車、並開啟艙門放出步兵「下車戰鬥」，烏軍無人機就在此時放出彈藥，逐一將這批步兵當場擊潰，創下單機擊殺11人的作戰紀錄。

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「下車戰鬥」為現代機械化步兵的主要作戰方式，指的是步兵乘坐裝甲戰鬥車前往指定地點，並視任務地點環境、敵情威脅，採取相對應的隊形遂行警戒和作戰。

經查證，該影片是由隸屬烏克蘭地面部隊的第5獨立突擊旅（5th Seperate Assault Brigade）發布，於烏東頓內茨克州的波克羅夫斯克區（Pokrovsky）拍攝；該部隊是因應2022年俄烏戰爭爆發後編成，是以步兵旅為主體，並設有無人機部隊的新單位，曾擔負責任區內關鍵基礎設施防衛任務，並留下多項戰果。

烏克蘭地面部隊第5獨立突擊旅士兵操作的戰術無人機。（烏克蘭國防部官方X帳號 @DefenseU）

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