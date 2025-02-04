德援烏AI地面無人載具 助前線運補、傷兵後送

德國政府資助的Gereon無人載具，可自主導航，將彈藥和醫療用品等必需品運送至前線。（圖：ARX Robotics）

〔編譯陳成良／綜合報導〕德國製造的首批人工智慧（AI）地面無人載具已運抵烏克蘭，為現代戰爭中AI的應用揭開新篇章。德國防務科技公司 ARX Robotics宣布，其麾下「Gereon」系列無人載具已開始量產，首批30輛預計於2月初交付烏克蘭武裝部隊。

Gereon無人載具也可作為撤離平台，將傷員從危險區域後送，大幅降低前線人員暴露於敵火的風險。（圖：ARX Robotics）

據《德國之聲》（Deutsche Welle）報導，這批由德國政府資助的Gereon無人載具，主要用於戰場物資運輸和傷兵撤離。ARX Robotics 執行長蘭德拉特（Roberta Randerath）表示：「目標是在確保士兵安全的同時，提供重要的後勤支援。」

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這些無人載具可自主導航，將彈藥和醫療用品等必需品運送至前線，同時也可作為撤離平台，將傷員從危險區域後送，大幅降低前線人員暴露於敵火的風險。

Gereon無人載具的部署，將減少高風險撤離行動所需的人力，讓烏克蘭軍隊能更專注於防禦陣地。這款無人載具也是軍事自主化解決方案的發展趨勢之一，旨在提高現代戰場的效率和人員生存率。雖然無人機在烏克蘭對抗俄羅斯的行動中扮演關鍵角色，但地面無人載具系統，可望進一步提升戰場後勤和傷員撤離能力。

德國一直是烏克蘭軍事援助的主要提供國，先前已提供戰車、防空系統和火砲等裝備。此次引進AI無人載具，更顯示柏林當局正透過整合先進科技，持續深化對烏克蘭防禦基礎建設的支援。將AI與軍事結合，能有效減少人員傷亡。

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