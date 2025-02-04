基幹軍、士官人力亮紅燈 國軍志願役周五起退伍滿一年可再入營

圖為空軍防空部愛國者飛彈連官兵，今（2025）年1月參與春節加強戰備操演之情形。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者陳治程／台北報導〕國軍人力近5年持續低迷，編現比從原先的近9成一路跌破8成，不只引起立委關切，立法院預算中心去（2024）年更發布報告向國防部示警。對此，軍方計畫以人性化管理、放寬入營門檻，以及人員加薪三方面強化招募；其中，本周將實施的修訂版三軍志願軍、士官入營規則揭示，未來服役期間提早退伍的志願役，退伍一年後將可申請再入營，藉此重返現役，充實國軍人力。

現行的《陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則》第6條規範，三軍志願役軍、士官在入營服役滿一年（含）後申請退伍，不得再次參加入營甄選；國防部去年12月9日公布的修正草案內容則寫道，未來服役期間循規定申請退伍者，離營未滿一年者不得參加甄選。也就是說，若志願役軍、士官日後想重回部隊工作，只要退伍滿一年即可申請再入營，不受原規定「只能志願入營一次」的硬性門檻。

請繼續往下閱讀...

圖為去（2024）年投入漢光40號演習的陸軍機步333旅官兵。（本報資料照，記者陳彥廷攝）

根據現行《行政程序法》法規，行政規則得經部會首長簽署、公告期滿後即產生效力，上述修正草案內容自去年12月公告至今已滿57天，到了本周五（7日）即滿60天並可直接施行。

國防部去年送至立法院的報告揭露，國軍志願役人力近年不斷流失，從2021年底的16萬4884人高峰，2022年便下滑至15萬9392人、2023年15萬4686人，截至去年6月底僅剩15萬2885人，為2018年全募兵制實施後的新低。

立法院預算中心去年10月發布報告指出，國軍現行已有多支主戰部隊編現比跌破8成關卡，包含陸軍外、離島步兵營，以及裝騎、機步、戰車、反裝甲等單位，另也點名海軍陸戰隊、艦隊、戰術偵搜大隊與海鋒大隊，空軍、憲兵方面則有防空暨飛彈部隊、202指揮部入列。

圖為去（2024）年11月公開操演新型印地安「挑戰者」重機的憲兵快反連。（本報資料照，記者田裕華攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法