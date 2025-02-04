海鋒一、二大隊斥資6494萬元維修飛彈儎台 明年持續擴編整合

海軍反艦飛彈部隊海鋒第一、第二大隊分別規劃2800萬元及3694萬元，針對機動車組與飛彈陣地進行裝備委修。海鋒大隊也將於明年起納編至新成立的「濱海作戰指揮部」之下。（圖片來源:國防部、資料照/本報合成）

〔記者劉宇捷／台北報導〕海鋒大隊是以我國海軍以陣地式、機動式反艦飛彈為主的作戰部隊，亦是我國近年持續重點發展單位，現階段公開對外的海鋒第一、第二大隊持續提升後勤妥善，並分別規劃2800萬元及3694萬元委託中科院進行陣地及機動車組裝備委修案；未來，海鋒大隊將於明（2026）年起，全數統合至新成立之「濱海作戰指揮部」下管轄。

目前我國海軍公開編制有海鋒第一、第二大隊，分別駐守台中及高雄地區，其下無論固定式陣地或機動式飛彈車組及附屬裝備，都必須定期委修，以維持台海反艦防衛能力。據政府電子採購網今日公布的最新決標公告，分別顯示第一大隊及第二大隊的「海鋒陣地暨機動車組輔助裝備委修案」，兩者皆委託由中科院協助派員進行裝備檢修。

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依據公布的決標金額，海鋒一大隊將斥資2800萬元，而海鋒二大隊則將斥資3694萬元，合計共6494萬元；而公告的合約時間則自今（2025）年1月1日起至今年底為止，僅有為期一年。

據政府電子採購網今日公布的最新決標公告顯示，海鋒第一大隊及第二大隊的「海鋒陣地暨機動車組輔助裝備委修案」，兩者皆委託由中科院協助派員進行裝備檢修。（資料照）

我國現行的海鋒第一、第二大隊皆隸屬於海軍「艦隊指揮部」管轄，下轄6個固定陣地中隊丶5個機動中隊（包括新編成的機動第5中隊）以及1個支援中隊。而傳聞的海鋒第三大隊，軍方人士先前透露，會於去（2024）年底成立，而三者的責任區的劃分有可能是「北中南制」或是「南北東制」。不過截至目前，尚未有公開消息證實，海鋒第三大隊已經成立。



此外，為因應作戰方針及指揮管制系統的更新，海軍將在「艦隊指揮部」及「陸戰隊指揮部」兩大軍團級部隊之間，另外再增設「濱海作戰指揮部」。據軍方規劃期程，「濱海作戰指揮部」將於2026年元旦起成立，此後將改為新的三大主戰部隊架構，而現行的艦隊部下的海鋒反艦飛彈部隊，屆時也將納編至「濱海作戰指揮部」，並分成北中南東四個旅級的打擊群。

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