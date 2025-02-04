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南韓情報機構：北韓士兵1月中旬起未出現烏俄前線作戰

2025/02/04 15:14

南韓國家情報院今表示，自今年1月中旬以來，被派往俄羅斯庫斯克的北韓士兵似乎沒有參戰的動向。（美聯社資料照）南韓國家情報院今表示，自今年1月中旬以來，被派往俄羅斯庫斯克的北韓士兵似乎沒有參戰的動向。（美聯社資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕烏俄衝突未歇，南韓國家情報院（國情院）今表示，自今年1月中旬以來，被派往俄羅斯庫斯克的北韓士兵似乎沒有參戰的動向。

據《韓聯社》報導，國情院今日針對美國媒體《紐約時報》回應，該報導於上月30日報導稱，被派往俄羅斯的北韓士兵從，約2週前開始在前線銷聲匿跡。

國情院今日說明，北韓傷亡慘重可能是其撤離戰場其中一個原因，具體細節持續了解中。據悉，平壤當局去年11月派遣約1.1萬名士兵赴俄羅斯參加戰爭，國情院上月13日於國會情報委員會的閉門會議報告指出，估計北韓士兵傷亡人數已經超過3000人。

另，《紐約時報》也指出，撤離戰爭前線的北韓士兵有可能在接受訓練後被重新投入戰場。

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