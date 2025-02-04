中共海空兵力闖菲律賓巴西蘭海峽 還反咬菲損害「正常航行權利」

菲律賓指控中共3艘軍艦在未事先告知情況下，通過巴西蘭海峽。圖為中共解放軍海軍055型驅逐艦南昌艦。（資料照，擷取自「央視軍事」微博）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中共解放軍南部戰區所屬3艘軍艦昨（3）日行經菲律賓西側的巴西蘭海峽，菲律賓政府表示，這批艦艇不僅穿越菲律賓內水，且未事先透過外交管道告知，與「無害通過」條件不符；中共南部戰區則宣稱，相關行動符合國際法，菲方就此進行污衊炒作，嚴重損害正常航運、航行權利。

菲律賓與中國因南海爭議而不斷交鋒，菲律賓西民答那峨島司令部（Western Mindanao Command）3日晚間透過新聞稿表示，中共有3艘軍艦從南海穿越菲律賓的西明多羅海峽（Mindoro Strait），隨後通過巴西蘭海峽（Basilan Strait）等水域。這3艘共艦分別為1艘排水量超過1萬噸的055型驅逐艦、1艘054A巡防艦（中共稱護衛艦），還有1艘903型綜合補給艦。

菲律賓政府指控，中共海軍的航行，並未事先透過外交管道知會，且這批船艦的航速異常緩慢，大約只有5節（約每小時9.26公里），不符「無害通過」的條件。

請繼續往下閱讀...

巴西蘭海峽（紅圈處）位於菲律賓民答那峨島西側。（擷取自Google Map）巴西蘭海峽位於菲律賓南方主要島嶼民答那峨的西方，介於蘇祿海、西里伯斯海之間，海峽長度約30公里，寬僅15公里左右，由於該處屬於菲律賓的「腹地」，也使得中共的軍事動態格外受到關注。

對於菲律賓的指稱，中共解放軍承認有相關軍事行動，解放軍南部戰區發言人田軍里表示，南部戰區組織海、空兵力，3日經巴西蘭海峽赴遠海演訓，相關行動始終保持安全、規範和專業操作，完全符合國際法和國際實踐。田還反指，菲方就中方艦艇編隊正常過航行為，「進行汙衊炒作，嚴重損害包括中國在內的其他國家正常航運、航行權利」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法