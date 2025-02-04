射程800公里！土耳其成功試射國產「颱風」彈道飛彈

土耳其成功進行其國產短程彈道飛彈系統「颱風」（Tayfun）的第三次試射。（圖：土耳其國防部）

〔編譯陳成良／綜合報導〕根據軍聞網站《Defence Blog》報導，土耳其於3日成功進行其國產短程彈道飛彈系統「颱風」（Tayfun）的第三次試射，該飛彈為目前土耳其射程最遠的飛彈。

土耳其國防承包公司「Roketsan」於當地時間3日中午12點37分（台灣時間同日下午5點37分）在該國東北部的里澤-阿爾特溫機場（Rize-Artvin Airport）執行此次試射。「颱風」飛彈系統已於2023年5月的第二次測試後進入量產階段。前兩次試射分別於2022年10月和2023年5月在同一地點進行。

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「颱風」飛彈在配備預製破片彈頭時，射程可達800公里，能用於打擊縱深目標；在標準配置下，射程則為280公里。然而，該飛彈確切的戰術和技術特性仍屬機密。Roketsan並未公開「颱風」飛彈實際作戰能力的詳細規格。

此次成功的試射，突顯了土耳其日益增長的飛彈生產能力，以及其在國防科技方面尋求自力更生的決心。「颱風」飛彈作為土耳其目前射程最遠的飛彈，預計將增強其打擊能力，並在區域安全局勢中發揮嚇阻作用。

Türkiye successfully test-fires its homegrown Tayfun missile



The hypersonic short-range system, with a range of up to 800 km, completed its 3rd test



Roketsan says it can evade air defenses & strike deep targets with high accuracy https://t.co/znX7NDVBja pic.twitter.com/izsOjM6OJ5 — Anadolu English （@anadoluagency） February 3, 2025

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