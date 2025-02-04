烏克蘭經驗奏效 美研發2.75吋火箭彈低成本紅外線導引套件

PKWS 系統將非導引的「九頭蛇 70」（Hydra 70）70公厘火箭結合雷射導引模組，使其成為精準的反制空中威脅武器。（圖擷取自BAE Systems官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕烏克蘭近日使用「先進精準殺傷武器系統」（APKWS）發射2.75吋火箭彈，成功攔截俄羅斯Kh-59空對地飛彈。外媒報導，美國計畫在APKWS雷射導引套件基礎上，再研發出紅外線導引，以增加低成本精準導引套件的活用性。

軍聞網站「The Warzone」報導，美軍的2025陸戰隊計畫中，正規劃APKWS系統尋找包括紅外線導引等其他導引方式。APKWS系統是英國BAE公司為2.75吋火箭彈研發的低成本精準制導套件，以雷射導引方式控制，成本僅約1.5至2萬美元。

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報導指出，精準導引火箭彈已成為低成本打擊目標的手段，而在烏克蘭，更被改裝為地對空武器，並已取得成功。不僅成功攔截自殺無人機，近日也成功攔截空對地飛彈，成為APKWS首例。

不過，由於使用雷射導引，因此火箭彈發射後仍需要雷射照射指引，並非是一種射後不理武器。報導說，若能搭載紅外線導引，火箭彈在發射後將能自主攻擊目標。同時，紅外線導引套件也能使用現成市面成熟技術，可將其視為更低成本的響尾蛇飛彈，但又不需要響尾蛇飛彈的射程和高運動性。

烏克蘭方面，則是將APKWS系統搭配L3Harris技術公司生產的「吸血鬼」（Vampire）發射器使用，烏克蘭訂購14套已全數運抵。

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