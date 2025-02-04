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不太妙...美軍測評新的6.8公厘步槍 XM157火控系統穩定性堪憂

2025/02/04 17:35

美軍下一代XM7戰鬥步槍及XM250班用機槍殺傷力驚人，但首批交付美軍的初步測評報告卻顯示，XM157火控系統在長時間使用的可靠性堪憂，這大大影響了槍枝的瞄準性能。（圖片擷取自DVIDS）美軍下一代XM7戰鬥步槍及XM250班用機槍殺傷力驚人，但首批交付美軍的初步測評報告卻顯示，XM157火控系統在長時間使用的可靠性堪憂，這大大影響了槍枝的瞄準性能。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美軍下一代XM7戰鬥步槍及XM250班用機槍，皆採用革命性的6.8公厘口徑子彈，其殺傷力優於現行主流的5.56公厘子彈，然而，第一批交付美軍的初步測評報告卻表示，該槍安裝的XM157火控系統，長時間使用的可靠性堪憂，大大影響了槍枝的瞄準性能。

美軍6.8公厘的「新一代班用武器」（NGSW）去（2024）年4月交付美軍第101空降師後，美軍持續對其進行一系列測試。根據軍聞網站《Defence Blog》3日報導，美軍針對6.8公厘的NGSW武器系統，完成了一份初步報告，當中包含了殺傷力、可靠性和作戰性能的測試。

整個系統測試包括XM7戰鬥步槍、XM250班用機槍、6.8公厘彈藥和XM157火控系統。除了到目前為止的一系列測試外，還計劃於今年額外進行熱帶、炎熱天氣環境中的測試，以及對6.8公厘普通彈藥（GP）進行全套目標的實彈測試。

報導引述一份去年的機密報告指出，6.8公厘普通的殺傷力，比傳統M4A1步槍所使用的5.56公厘M855A1更高；然而，安裝了XM157火控系統的XM7步槍，在完成72小時戰備任務，而不發生嚴重故障的機率很低，也就是說，其長時間的可靠度令人堪憂。美軍官兵們也認為，XM157火控系統的可用性（usability）低於平均或「堪稱失敗」。

美軍作戰測評辦公室（DOT&E提出數項改善「新一代班用武器」系統效能的建議，針對技術調整並解決可靠性問題。當然，這還需要時間進一步測試和改進，確保系統滿足作戰需求。

XM157是一款整合1至8倍光學倍鏡、雷射測距儀、火控彈道計算機、大氣感測器套件等先進裝備的火控瞄具，它使瞄準射擊更加簡單自動化，只要按下武器或光學器件上的按鈕，便會自動調整距離和子彈落點，以取代部隊現有光學設備

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