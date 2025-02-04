不只中艦闖菲海域...日本偵獲3俄艦通過對馬海峽

日本防衛省統合幕僚監部3日掌握俄國「守護級」護衛艦等動態。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中國解放軍3艘軍艦3日通過菲律賓巴西蘭海峽（Basilan Strait），引發菲國政府不滿，在同一天，日本防衛省統合幕僚監部發布訊息指，日方3日凌晨於日、韓之間的對馬海峽，偵獲俄羅斯2艘作戰艦、1艘補給艦的蹤跡，日本海上自衛隊派出海、空兵力嚴密監控。

菲律賓西民答那峨島司令部3日晚間透過新聞稿表示，中共有3艘軍艦從南海穿越菲律賓的西明多羅海峽（Mindoro Strait），隨後通過巴西蘭海峽等水域。這3艘共艦分別為1艘排水量超過1萬噸的055型驅逐艦、1艘054A護衛艦，還有1艘903型綜合補給艦。

菲國政府指控，中共海軍的航行，並未事先透過外交管道知會，不符「無害通過」條件；中共解放軍南部戰區則反指，中共艦艇編隊正常通過，而是菲方污衊炒作、嚴重損害航行權利。

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日本防衛省統合幕僚監部3日掌握俄國軍艦動態。（取自日本防衛省統合幕僚監部網站）在同一天，日本防衛省於日本附近海域偵獲俄羅斯艦艇的動態，防衛省表示，海上自衛隊在日、韓之間的對馬海峽，也就是長崎縣東北方約70公里處，掌握3艘俄羅斯軍艦的動態，包括舷號339、343的2艘「守護級」護衛艦，以及1艘「杜布納級」補給艦。這3艘軍艦朝向西南方、東海方向航行。

對於俄羅斯艦艇動態，日本防衛省統合幕僚監部表示，海上自衛隊派出「隼級」飛彈快艇「蒼鷹艇」、P-1偵察機嚴密監控。

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