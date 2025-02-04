烏克蘭軍方內鬨！採購局長拒下台 軍火合約停擺危及前線戰力

烏克蘭國防部長與採購局長權力之爭延燒， 80餘家軍事企業陷入停擺，恐危及前線戰力。（法新社資料照）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭國防部與國防採購局的權力之爭，迄今已延燒超過一週，嚴重衝擊武器採購作業。多家國防企業坦言，由於無法收到貨款及簽署新合約，不僅影響生產計畫，更可能危及前線部隊未來戰力。

根據《紐約時報》3日報導，烏克蘭國防工業協會指出，目前已有超過80家國防企業無法取得已完工的貨款，也無法簽署新合約，這些企業去年供應烏軍物資的比重高達3分之1。其中一家生產155公厘砲彈的廠商透露，原訂今年1月底簽署的生產合約被迫暫停。

儘管業者表示，目前的前線物資，仍能仰賴既有合約供應，短期內不致中斷，但若僵局持續下去，恐將在數月後影響補給，對當前在戰場上苦撐的烏軍而言，無異是雪上加霜。

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這場紛爭源於國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）以「採購規劃不力」為由，撤換國防採購局長貝茲魯科娃（Maryna Bezrukova）一職。該局去年掌管超過70億美元（約新台幣2312億元）預算。貝茲魯科娃不僅否認管理不當指控，更以其任期已獲監事會延長為由，堅持解職無效，並在3日表態拒絕離職。

烏克蘭國防部長烏梅洛夫（右）以「採購規劃不力」為由，撤換國防採購局長貝茲魯科娃（左）一職（圖：烏克蘭國防部）目前，貝茲魯科娃與新任代理局長祖馬季洛夫（Arsen Zhumadilov），雙雙在採購局總部辦公，導致國際合作夥伴與國防企業對合約簽署權責一片茫然。烏克蘭國防工業協會理事長岡查洛夫（Serhiy Honcharov）直言：「採購局日常運作完全停擺，在這種混亂下根本無法簽約。」

《紐約時報》指出，這場內部紛爭恐怕將影響烏克蘭爭取西方援助的努力，特別是在說服美國總統川普持續支持方面。值得注意的是，採購局原本扮演重要角色，去年透過西方資金挹注，採購了價值5億美元（約新台幣165億元）的武器，今年更計劃將金額翻倍。

烏克蘭歐盟事務部長史蒂芬尼希娜（Olha Stefanishyna）坦言，北約成員國已在私下會議中對此表達疑慮。儘管烏克蘭國防部人事引發爭議，但總統澤倫斯基已在2日接受《美聯社》訪問時，表態支持烏梅洛夫，強調「國防部長有權採取必要措施，避免物資供應延誤。」

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