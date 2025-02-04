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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

日自衛隊155榴彈砲竟用「雙倍火藥」 不知射到哪裡去……

2025/02/04 20:36

日本陸上自衛隊射擊訓練時，1枚「155公厘榴彈砲」不知射到哪去。示意圖，非新聞事件照片。（資料照）日本陸上自衛隊射擊訓練時，1枚「155公厘榴彈砲」不知射到哪去。示意圖，非新聞事件照片。（資料照）

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本陸上自衛隊昨天（3日）在滋賀縣一處演習場進行砲彈訓練，有1枚榴彈砲使用到「雙倍火藥」，初步判斷可能落在演習場外，自衛隊已通知當地政府要進行搜索。

根據NHK報導，陸上自衛隊昨天下午在滋賀縣「饗庭野演習場」訓練時，發射1枚「155公厘榴彈砲」，卻發現它未準確落在指定彈著點。這枚砲彈的射程最遠可達20公里以上，不排除可能射到演習場外的山林地區。

針對這起軍方事故，目前尚未接獲有人員通報，陸上自衛隊已立刻暫停這處演習場的射擊訓練，也向地方政府說明要同時搜索這枚砲彈的下落。

饗庭野演習場於2018年及2021年間，都曾在射擊訓練時發生砲彈掉落演習場外的意外，而距離高島市政府僅有5公里，是一處面積約2400公頃的演習場。

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