美空軍AN/ALQ-254電戰系統實機首測 我F-16 BLK70新機也將安裝

美西時間1月23日首測「蝮蛇之盾」電戰系統的巴林空軍F-16C Block 70戰機，機尾編號1601。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國空軍近日宣布，由L3Harris公司研發的「蝮蛇之盾」新型電戰系統，上（1）月下旬已安裝至最新型的F-16戰機上完成首飛測試；從去（2024）年相繼通過安全性驗證和關鍵測試後，這款全數位化、內嵌式的自衛套件將與F-16C/D Block 70/72戰機的雷達聯動。我國66架同型機未來也將安裝同款裝備，展現更強悍的態勢感知與接戰能力。

根據美國空軍公開資訊，AN/ALQ-254「蝮蛇之盾」（Viper Shield）整合式電戰系統的首飛測試，已於美西時間上月23日在加州愛德華空軍基地（Edward AFB）完成；這次測試是由巴林空軍的F-16C Block 70單座型戰機，也是該批次首架出廠的F-16型機來執行任務。

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本次於加州愛德華空軍基地測試「蝮蛇之盾」電戰系統的F-16戰機隸屬巴林空軍，並由美軍第416飛測中隊的少校試飛員執飛。（L3harris公司網站）有趣的是，從機尾生產編號18-0001可見，巴林空軍這架F-16測試機為Block 70批次首架出廠的新機。（美軍DVIDS網站）

隸屬美空軍第416飛測中隊（416th FTS）、同時也是本次任務試飛員的安東尼少校（Maj. Anthony Pipe）說道，裝有「蝮蛇之盾」的F-16 Block 70戰機與他駕駛的Block 50批次機型相比，在「雷達預警接收器」（RWR）上的性能有顯著提升；他認為，這套系統能提供更精準的威脅資訊，幫助飛行員更果斷地決策、接戰，提升他們在戰場中的存活率。

「蝮蛇之盾」是由美國L3harris公司研發、專屬於F-16 Block 70/72型機的內嵌式電戰套件，該系統採用數位化設計，其RWR可與機載的AN/APG-83主動相位陣列雷達聯動，擴大敵威脅預警範圍，為飛行員爭取到更多時間實施反制，是該機型不可或缺的自衛裝備。

我國向美66架F-16C/D Block 70戰機，首架新機現正在美測試、預計3月出廠交付，未來也將安裝「蝮蛇之盾」電戰系統，大幅提升空軍飛行員的戰場生存性。（L3harris公司網站）

L3harris公司表示，「蝮蛇之盾」電戰系統接下來將持續實施飛行測試，以利在今（2025）年底提供給採購該型機的6個國際客戶，未來也將安裝同款套件，有效強化空軍的自我防衛能力。根據我國國防部長顧立雄說法，我國採購的首架F-16 Block 70戰機正在美國測試中，預計3月完成測試並交付國軍。





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