67架變140架 美軍陸戰隊將增購艦載版F-35C戰機

在艾森豪號航艦上操作的美軍F-35C戰機。（美聯社檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕美軍陸戰隊近期發布「2025陸戰隊航空計畫」（2025 Marine Aviation Plan）顯示，其計畫獲得420架F-35戰機的目標不變，但採購細項略有調整，美軍陸戰隊計畫採購F-35C艦載版戰機的目標數，自67架調增至140架，而F-35B短場起降版則自353架下修至280架，藉此強化航空母艦、兩棲突擊艦的投射戰力。

美軍陸戰隊3日於官方網站公布的「2025陸戰隊航空計畫」，完整呈現未來陸戰隊航空部隊的籌建策略，包括新一代戰機、總統專機換裝計劃等皆有提及。這份報告陳述，F-35B/C戰機是美軍陸戰隊航空部隊的關鍵能力，保障空地特遣部隊、聯合部隊於全球值勤。

根據這份報告，美軍陸戰隊今年底將擁有183架F-35B戰機、52架F-35C戰機，未來機隊總數將達420架，但二型機的採購目標數量出現變化，短場起降版的F-35B戰機最終籌獲數為280架，比起原先計畫的353架少了73架；可於航空母艦、兩棲突擊艦起降的F-35C戰機，則自67架調增至140架。

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美軍陸戰隊調增F-35C戰機的採購目標數量，自67架調增至140架。（美聯社檔案照）美軍陸戰隊表示，280架F-35B戰機配署於12個中隊，140架F-35C戰機則供8個中隊運用。這批戰機將逐步汰換F/A-18「大黃蜂」戰機。

至於這批新銳戰機的武器，美軍陸戰隊表示，其除了採用SDB-II導引炸彈外，還將以AGM-88G AARGM-ER反輻射飛彈、AGM-158空射巡弋飛彈、AIM-9X Block II+「響尾蛇」空對空飛彈等先進彈藥，強化機隊的打擊能力。

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