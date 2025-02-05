美菲轟炸、攻擊機南海空中聯演 中國疑因此爆氣「參一咖」闖後院

美軍B-1戰略轟炸機與菲國FA-50輕攻擊機組成空中編隊，昨（4）日於南海地區執行空中聯演，並飛越黃岩島上空。至於中共艦隊突穿越菲律賓「腹地」，其動機不排除是對菲國的示威回應。（圖片擷取自菲律賓臉書）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕美軍B-1戰略轟炸機與菲國FA-50輕攻擊機組成空中編隊，4日於南海地區執行空中聯演，並飛越黃岩島上空；前日晚間，中國解放軍海軍3艘軍艦突闖菲國中西部的巴西蘭海峽，並被指控「蓄意放慢速度」，可能就是前往偵察或向菲國示威。

菲律賓空軍昨（4）日於臉書指出，他們與美國太平洋空軍（PACAF）昨（4）日在西菲律賓的專屬經濟區內，進行了「聯合空中巡邏和空中攔截訓練」。該演習旨在增強作戰協調性、提高空域意識，並增強兩空軍之間的敏捷作戰能力。這次聯合演習涉及3架菲國空軍的FA-50輕攻擊機與2架美國太平洋空軍的B-1戰略轟炸機。

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菲國空軍指出，透過這種能力的提升練習，菲律賓空軍與美國太平洋空軍維繫強大與戰略夥伴關係，展現對維護印太地區區域安全與穩定的集體承諾。菲國空軍發言人卡斯蒂略（Maria Consuelo Castillo）表示，此次聯演為期1天，過程中，編隊軍機還飛越位處南海的黃岩島，不過卡斯蒂略強調，這是雙方例行訓練，與任何特定議題毫無關聯。

演習前一日晚間，中共解放軍南部戰區所屬3艘軍艦，突然從南海穿越菲國西明多羅海峽，並通過菲律賓西側的巴西蘭海峽。菲律賓政府表示，這批艦艇不僅穿越菲律賓內水，且未事先透過外交管道告知，與「無害通過」條件不符。這3艘共艦分別為1艘排水量超過1萬噸的055型驅逐艦、1艘054A護衛艦，還有1艘903型綜合補給艦。

至於中共艦隊突穿越菲律賓「腹地」，其動機相當可疑，不排除是在知悉美菲南海演習後，對菲國的示威回應。菲國海軍發言人阿爾科斯（John Percie Alcos）則譴責北京當局無視國際法，更破壞區域和平穩定局勢；中共則聲稱，正在行使自由航行和無害通過權。

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