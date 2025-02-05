川普歐洲撤軍啟動？ 美陸軍防空營撤出波蘭

自美國總統川普傳出計畫從歐洲撤出約2萬名美軍後，美國陸軍第7防空砲兵團第5營本月3日撤出波蘭，圖為示意圖。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕自美國總統川普傳出計畫從歐洲撤出約2萬名美軍後，美國陸軍第7防空砲兵團第5營本月3日撤出波蘭，引發歐洲對川普啟動撤軍的疑慮，雖然該營營長表示，第5營的撤出，是為了迎接數月後即將進行「整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」（IBCS）的接裝和現代化。

《星條旗報》3日報導，美軍本周一正式將其在波蘭的愛國者飛彈防空任務移交給德軍，這是美軍首次在歐洲進行空防移交。美國陸軍第7防空砲兵團第5營是美國唯一駐紮在歐洲的愛國者飛彈營，該營在2022年俄烏戰爭爆發後，即部署到波蘭東南部機場。

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報導指出，該消息原在川普就任幾天後傳出，當時川普表揚波蘭國防支出對北約的貢獻，並批評其他盟國。

但美國陸軍第7防空砲兵團第5營營長科貝特（Daniel Corbett）表示，第5營將空防任務移交給德軍，是因為該營即將進行現代化工作，並在未來數月內部署「整合防空與飛彈防禦作戰指揮系統」（IBCS）。他並補充，這次換防代表著，美軍在歐洲的愛國者飛彈防空任務，首度移轉給北約執行。

IBCS是美軍推動「聯合全領域指管能力」（JADC2）的重要資訊核心，其採用開放式與模組化設計，藉由整合來自不同軍種、各個單位與陸空載具的雷達與感測器數據，讓指管單位能迅速獲得與整合戰場情資，並大幅縮短決策流程，迅速運用各種武器資源，針對敵軍巡弋飛彈、無人機與其他複雜威脅進行攔截反制。

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