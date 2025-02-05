亞塞拜然客機遭俄擊落 機身取出俄軍「鎧甲-S」防空飛彈碎片

亞塞拜然政府消息人士4日透露，亞塞拜然航空編號J2-8243客機，是被俄軍的「鎧甲-S」防空系統擊中。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕亞塞拜然航空一架編號J2-8243的巴西航空工業190型（Embraer 190）客機，去年12月25日在哈薩克西部阿克套市墜毀，機上67人有38人罹難，29人生還。在外界盛傳這架客機遭俄軍飛彈擊落之後，亞塞拜然政府消息人士4日進一步透露，該架客機是被俄軍的「鎧甲-S」防空系統（Pantsir-S）擊中。

根據《路透》報導，亞塞拜然政府消息人士指出，亞塞拜然政府從這架J2-8243飛機的殘骸中，取出「鎧甲-S」防空飛彈的碎片，並已經過國際專家鑑定。

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亞塞拜然航空一架載有67人客機，去年12月25日原訂從亞塞拜然首都巴庫，飛往俄國南部格羅茲尼（Grozny），卻在途中偏離航線，墜毀於哈薩克西部阿克套（Aktau）附近。



俄羅斯總統普廷事後致電道歉，亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）則公開點名俄羅斯的軍事設備是罪魁禍首，呼籲俄國別再逃避問題，應盡速「承認罪責」。

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