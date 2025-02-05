美陸戰隊力拼轉型 下一代先進偵察車完成測試

通用動力公司日前宣布，已完成美國陸戰隊新型先進偵察車 （ARV）的全面測試，預計會在今年完成ARV-30公厘鏈砲原型車的製造和交付。（圖片取自通用動力臉書）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美軍陸戰隊為了達成「2030兵力設計」現代化目標，2019年宣布開發下一代先進偵察載具，要在2030年代中期，全面汰換現役的輕型裝甲車（LAV）。通用動力公司日前宣布，已完成美國陸戰隊新型先進偵察車 （ARV）的全面測試，預計會在今年完成ARV-30公厘鏈砲原型車的製造和交付。

軍聞網站「Defense Blog」4日報導，通用動力陸地系統公司日前宣布，歷經10個月的測試後，已完成美軍陸戰隊先進偵察車（ARV）指揮、管制、通信、資訊和無人機系統（C4/UAS）的全面測試。

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通用動力指出，2024年的測試重點包括陸地機動性、維護、後勤和培訓，並評估車輛和任務性能。他們還在測試階段推出下一代數位訓練系統（DTS），可應對個人、車組和單位級別的訓練，確保陸戰隊員以更高的效率和真實感，展開戰術和維護動作。

通用動力表示，這型車輛的開發工作今（2025）年繼續進行，並計畫完成ARV-30公厘鏈砲原型車的製造和交付，以提供進一步測試。

美軍陸戰隊為了達成「2030兵力設計」現代化目標，2019年宣布開發下一代先進偵察載具，要在2030年代中期全面汰換現行的輕型裝甲車（LAV）。而ARV將需要具備模組化能力，搭配遙控無人機或無人地面載具，實現指管通資與無人機操作能力（C4/UAS），並透過C4與新一代偵察、監控、目獲等能力結合，建構下一代多領域機動偵察戰力。

而通用動力的ARV原型車，採用先進電子架構、人工智慧（AI）和自動化技術，配備多樣感測器和通訊設備，以強化情監偵能力，同時強化兩棲運輸、燃油效率和機動性，以建構下一代多領域機動偵察戰力目標。

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