海軍陸戰隊100餘位官兵進駐松山機場 前推部署護衛首都安全

海軍陸戰隊官兵經常執行安全護衛任務，圖為陸戰隊為執行反艦飛彈海鋒機動中隊機動部署時，擔任護衛任務的海軍陸戰隊官兵。（資料照）。

〔記者羅添斌／台北報導〕為強化護衛首都安全，軍方調整海軍陸戰隊編制及任務，由陸戰隊66旅與憲兵202指揮部共同執行大台北安全防衛，據指出，海軍陸戰隊更已將部隊由北投政戰學院院區前推到台北市區，並派出百餘位陸戰隊官兵進駐松山機場。

相關人士指出，海軍陸戰隊是在2017年調派一個營的兵力，進駐到位在北投的政戰學院院區，此次前推到松山機場的人力，約為一個連的兵力，至於未來是否會更往前推，讓陸戰隊官兵直接進駐博愛特區，與憲兵部隊共同執行博愛特區安全任務，尚待高層評估決定。

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國防部長顧立雄在農曆除夕當天，分別視導北部的海軍陸戰隊、憲兵及空軍部隊，代表三軍統帥賴清德總統，犒慰官兵春節戰備留守辛勞，表達感謝與慰勉，期許大家保持高度警覺，以輪值戰備、善盡保國衛民之責為榮，全力守護國防安全。

國防部長顧立雄在農曆除夕當天，分別視導北部的海軍陸戰隊、憲兵及空軍部隊。軍媒發佈的照片中，赫然出現機場客機滑過機坪丶穿著陸戰隊虎斑迷彩的陸戰隊官兵以20機砲悍馬車擔任警戒的畫面。（圖：取自軍聞社）

軍媒在當天晚上發佈的照片中，赫然出現機場客機滑過機坪丶穿著陸戰隊虎斑迷彩的陸戰隊官兵以20機砲悍馬車擔任警戒的畫面，另一張照片則是陸戰隊官兵操作40榴彈槍，背景應是松山機場旁的民間建築物，由於地點是松山，又有陸戰隊官兵的身影，使用的裝備也是陸戰隊的裝備，代表海軍陸戰隊已正式進駐松山機場。

因應中共對台可能斬首行動和北部紅色海灘潛在威脅，國軍除由憲兵戰力衛戍首都中樞，國防部並依台北中樞衛戍任務需要，核定海軍陸戰隊第66旅改制直屬參謀本部戰略預備隊，由陸戰隊66旅與憲兵202指揮部聯防。

軍方人士指出，由於憲兵兵力規模不足以守備大台北地區，因此規劃由陸戰66旅加入衛戍大台北任務，並仿效美陸戰隊轉型，66旅裁撤戰車、砲兵營，另增設無人機部隊。

軍媒公佈的另一張照片，則是陸戰隊官兵操作40榴彈槍，背景應是松山機場旁的民間建築物，由於地點是松山，又有陸戰隊官兵的身影，使用的裝備也是陸戰隊的裝備，代表海軍陸戰隊已正式進駐松山機場。（圖：取自軍聞社）

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