對「魚鷹」的不信任隱憂？ 美軍公開NGAS計畫尋求V-22後繼機

儘管美國海軍陸戰隊仍聲稱希望「魚鷹」能服役到2060年，但他們在近期卻首次公開下一代後繼機的「NGAS」項目，對「魚鷹」升級同時尋求接替方案。（圖片擷取自DVIDS）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕V-22「魚鷹」是美軍投入創新思維的量產旋翼機，但也發生過不少故障及死亡事故；儘管美國海軍陸戰隊仍聲稱希望「魚鷹」能服役到2060年，但他們在近期最新公布的航空計畫中，卻首次公開下一代後繼機的「NGAS」（Next Generation Assault Support）項目，對「魚鷹」升級的同時，也在尋求接替方案。

據軍聞網站《THE WARZONE》報導，美國海軍陸戰隊近日新發布的「2025年航空計畫」顯示，海軍正在積極尋找MV-22「魚鷹」傾轉旋翼機的繼任者，並且提到了這個新名字：下一代突擊支援（NGAS）飛機。

請繼續往下閱讀...

美國海軍陸戰隊現役約有360架的「魚鷹」，儘管飛安紀錄是人們對其繼續飛行最大的隱憂，但還軍陸戰隊仍續致力於旗下MV-22的改進與現代化升級，以支持「魚鷹」繼續服役至2040年之後、甚至2060年，直到新的NGAS問世服役。因此報告也指出，安全性和可靠性的相關工作仍在繼續，包括對螺旋槳變速箱的改進，這是導致去年全機隊停飛的事故核心。

報告最後列舉說明，「魚鷹」的資金將投資在零件監控、座艙等系統升級、以及維持現代化，直至下一代突擊支援飛機「NGAS」開發完成及部署。其中包括有關驅動系統安全的健康顯示儀表、飛行控制電腦的重新設計、機艙客製化、優化機隊共通性等現代化措施。

報導表示，有關「NGAS」計畫海軍陸戰隊先前似乎未曾披露過它的存在，而在2025年的航空計畫中也沒有提供更多深入的細節；然而，NGAS存在的事實仍然值得注意，因為美國海軍陸戰隊過去在被媒體問及是否計劃開發V-22的後繼者時，曾表示拒絕。

NGAS並不會這麼快就取代V-22，畢竟美國軍方認為它的使用壽命還可以有很多年，倒是以中期提升為優先選擇。而NGAS會是下一個生命周期的產物，當之後開始開發後繼機時，遇到的最主要問題是，這項投資是否真的符合未來數十年戰場的所需，因此這個概念目前仍有待進一步發展中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法