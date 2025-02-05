NASAMS抵台服役後會長怎樣？ 挪威先在波蘭實地部署給你看

挪威部署至波蘭東南部機場NASAMS防空飛彈系統，為北約整合防空體系的一環。（北約盟軍空中司令部官方臉書）

〔記者陳治程／綜合報導〕北約組織盟軍空中司令部（NATO Air Command）近日表示，挪威現已在波蘭進駐NASAMS防空飛彈系統，用以擔負當地機場防衛任務，並作為北約東翼防禦體系的一環，協防烏克蘭境內的關鍵基礎設施、後勤運補鏈安全。我國向美採購的3套同型裝備，首套系統最快將於今（2025）年底抵台，並部署至雙北地區，強化首都圈重層防禦戰力。

北約盟軍空中司令部昨（4）日於官方社群貼文指出，挪威國防軍現已將「國家先進地對空飛彈系統」（NASAMS）進駐波蘭東南部的「熱舒夫-賈西​​翁卡」機場（Rzeszów-Jasionka Airport），加入北約組織的整合飛彈防空體系；這套系統也將同時保護烏克蘭關鍵基礎設施與後勤運輸，維持邊境局勢穩定。

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為確保烏克蘭與北約東翼安全，挪威早於去年聖誕節前就將NASAMS進駐波蘭。（挪威國防軍官網）

根據挪威國防軍公開資訊，該國的NASAMS系統早於去（2024）年聖誕節前就前駐波蘭，並搭檔4架F-35戰機構築防空網；下（3）月還將投入挪威主導的「聯合維京」（Joint Viking）7國聯合軍演，強化北約空防效能。

NASAMS系統具有與空軍機載彈藥通用的優勢，可發射美系AIM-9X、AIM-120，亦可使用歐系IRIS-T SLS等短、中程防空飛彈。（北約盟軍空中司令部官方臉書）

NASAMS為美國、挪威聯合開發的防空飛彈系統，其與空軍彈藥共通的部署優勢，不只AIM-9X「響尾蛇」短程空對空、亦可採用AIM-120「先進中程空對空飛彈」（AMRAAM）與歐系的IRIS-T SLS短程飛彈，運用上述武器的超音速性能，在敵機、巡弋飛彈等威脅逼近前就先行擊毀，保持領空安全。

我國在去年獲美同意出售3套NASAMS防空系統，附帶2款新型防空雷達後，前者所使用的防空飛彈，與後者的防空雷達已於今年初決標，並連帶後勤維保服務，將於未來十年內執行完畢，並部署至雙北的淡水、松山兩處，強化首都圈防務；先前有軍方人士透露，首套同型系統最快會在今年底前返國交軍，加速華府對台軍售期程。

我國採購的3套NASAMS系統，未來將部署至大台北地區，強化首都圈空層防禦。圖為松山機場。（本報資料照，記者羅沛德攝）

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