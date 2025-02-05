美軍大手筆！ 689輛M109A7新世代自走砲延役至2050年

美國陸軍M109A7自走砲。（路透）〔編譯陳成良／綜合報導〕根據美國國防部2025會計年度軍事採購報告，美國陸軍計畫採購689輛M109A7 155公厘自走砲，並將其服役年限延長至2050年。M109A7隸屬「帕拉丁整合管理計畫」（Paladin Integrated Management, PIM），將在未來數十年間，成為美軍裝甲與機械化步兵部隊的核心間接火力支援系統，此舉也是美軍砲兵現代化計畫的重要一環。

根據軍聞網站《Army Recognition》報導，美軍採取「二階段升級」策略，逐步汰換現役的M109系列自走砲。第一階段著重於提升M109A7的機動性，確保其能在多樣化的作戰環境中有效運行。第二階段則強化其火力、射程和可靠性。

M109A7配備一門155公厘榴彈砲，可發射多種彈藥，包含精準導引砲彈（PGMs），這些升級是為因應不斷變化的戰場環境，並維持美軍在火力投射方面的優勢。

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M109A7自走砲的研發，是由於2009年「非直視火砲」（Non-Line of Sight Cannon, NLOS-C）計畫的取消。該計畫原先旨在提供更長程的精準打擊火力，其終止使美國陸軍的遠程精準打擊火力出現缺口，M109A7自走砲的出現，正是為了填補這項戰力空隙。作為PIM計畫的一部分，M109A7將為美國陸軍裝甲旅級戰鬥隊（ABCTs）和機械化步兵師提供主要的間接火力支援。

M109A7的開發和生產，由貝宜系統（BAE Systems）公司主導，該公司長期參與M109系列自走砲的設計與生產，美軍2013年正式授予貝宜系統生產合約。M109A7自2018會計年度起進入「小批量試產」（LRIP）階段，並於2020年度獲准進入「全速量產」（FRP）階段。根據2024年《軍事平衡》（Military Balance）報告，美軍目前擁有671輛155公厘履帶自走砲，其中400輛為M109A6，271輛為M109A7，另有850輛M109A6封存中。

M109A7相較於前代M109A6「帕拉丁」（Paladin），其底盤、懸吊和傳動系統皆大幅升級，越野機動性和防護力更佳。除了採購新系統外，美軍也將投入資源，確保M109A7能長期服役，並隨著戰場需求演變持續進行升級。

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