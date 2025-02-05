美中情局也要瘦身！CIA全體員工收優離計畫 自願辭獲8個月遣散費

中央情報局（CIA）向全體員工提出優離計畫，只要在2月6日前提出辭呈，即可獲得8個月遣散費，相關福利也都會持續至9月30日。（法新社）

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普上任後，任命億萬富豪馬斯克將領導新的美國政府部門「政府效率部」（DOGE）精簡政府人力與開支，現中央情報局（CIA）向全體員工提出優離計畫，只要在2月6日前提出辭呈，即可獲得8個月遣散費，相關福利也都會持續至9月30日。

綜合美國媒體報導，中央情報局（CIA）今向其大約22000名全體員工提出優離計畫，凡願意捲舖蓋走人的就可領8個月遣散費，同時相關福利也都會持續至9月30日，其內容與日前川普要求聯邦雇員自願離職內容一樣。

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報導指出，川普原先瘦身政府部門計劃不包括被視為對國家安全至關重要的員工，如CIA與軍隊，但現在CIA也響應政府的優離計畫，CIA發言人在一份聲明中表示：「克里夫（John Ratcliffe）局長正在迅速採取行動，確保中央情報局員工能夠響應政府的國家安全優先事項。這些舉措是為該局注入新活力的整體戰略的一部分。」

上週白宮向200萬全職聯邦文職人員提供優離計畫，若聯邦政府雇員自願離職可拿到8個月遣散費，原先預計靠這招裁撤200萬名職員裡的5至10％，但目前僅有差不多1％申請，外界憂心因此之後恐發生大規模解雇。

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