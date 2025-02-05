比利時盼加入德法新主戰車計畫 結束無戰車時代

圖為「歐洲主力地面作戰系統」（MGCS）下一代主戰車衍生型構想。（圖片取自KNDS公司）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕繼德法兩國設專案公司，加速推動「歐洲主力地面作戰系統」（MGCS）研發計畫打造新一代主戰車後，比利時2日公布的新政府國防政策白皮書中，則著重比利時參加德法新型主戰車計畫的可能性，這可能是比利時結束自2014最後1輛豹1戰車除役後德無戰車時代的關鍵時刻。

軍聞網站「Army Recognition」4日報導，比利時自2014年汰除最後1輛豹1戰車後，整體陸軍就僅剩輪式甲車可用，並且缺乏自走砲和防空系統。直到比利時2017年加入法國「蠍子計畫」，訂購60輛EBRC美洲豹裝甲車和382輛VBMR「藪貓」式裝甲車，此外還訂購19門凱薩II輪式自走砲，預計於2026年至2030年交付。

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為了取代現役的雷克勒和豹二主力戰車，法德兩國在2017年發起「歐洲主力地面作戰系統」（MGCS）計畫，由雙方共同出資開發新世代戰車，由德國克勞塞瑪菲威格曼（KMW）與法國Nexter 2015年合資成立的KNDS公司主導開發。

報導指出，該國盼望加入MGCS，可能與其國內國防公司有關，近年John Cockerill Defense正在收購一家法國公司以增強其在中型裝甲車的技術；FN Herstal則與荷、法達成但要生產協議。這兩家公司也同時進入MGCS的供應鏈子計畫。

報導補充，隨著MGCS的進展，有關義大利和西班牙等潛在新合作伙伴也開始出現。雖然德法兩國仍是主要利益方，但擴大參與度可引進更多專業知識和資金。

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