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透露與俄羅斯談判前提！澤倫斯基：川普須先確保烏克蘭安全

2025/02/05 13:09

烏克蘭總統澤倫斯基呼籲川普確保俄羅斯提供「有力安全保證」。（美聯社）烏克蘭總統澤倫斯基呼籲川普確保俄羅斯提供「有力安全保證」。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕據美國政治新聞網站《Politico》4日報導，烏克蘭總統澤倫斯基態度出現轉變，向美國前總統川普喊話，敦促其確保俄羅斯提供「強而有力的安全保證」，為烏俄和談創造條件。澤倫斯基強調，烏克蘭始終敞開談判大門，但俄方必須確保不再入侵，才能終結已持續近3年的戰爭。

澤倫斯基在接受英國知名主持人摩根（Piers Morgan）專訪時，透過翻譯表示：「我們相信川普總統希望在這場局勢中取得成功。成功意味著常識的勝利，那必然是戰爭的終結，並且毫無疑問地，烏克蘭需要獲得強而有力的安全保證，至少確保俄國總統普廷不會在半年、數個月或一年內再次發動戰爭。」

澤倫斯基：不接受割讓俄佔烏東領土

澤倫斯基曾稱普廷為「劊子手」和「敵人」，但他表示，已準備好轉向外交途徑，尋求和平解方。然而，他也強調烏克蘭的底線：不會接受割讓目前被俄羅斯佔領的烏克蘭東部領土。

澤倫斯基認為，促成俄羅斯在和平協議中提供安全保證的重責大任，最終落在川普和歐洲的肩上。他說：「川普 是美利堅合眾國的總統，責任將由他承擔。」川普本人也多次表示希望結束這場戰爭。他在就職典禮後不久告訴記者，澤倫斯基 向他表示希望達成協議，但「我不確定普廷是否也想，他可能沒有意願，」川普說，「我認為他不尋求和解，將摧毀俄羅斯。」

未出席川普就職　澤倫斯基透露原因

澤倫斯基並未出席川普的就職典禮，他解釋，雖然受邀，但他需要時間與川普討論如何結束戰爭，而就職典禮並非最合適的時機。澤倫斯基讚揚美國對烏克蘭軍隊的支持至關重要，並指出美國的支持佔全球援助的30%。目前美國仍有數十億美元的資金將用於援助烏克蘭，但澤倫斯基警告，如果美國停止援助，歐洲國家可能會效仿。

澤倫斯基補充說：「終止對烏克蘭的支持很可能導致普廷的勝利，這意味著將美國和整個歐洲拖入第三次世界大戰。」

儘管許多共和黨人原先預期川普會停止援烏，甚至在川普就職前，他的兒子小川普（Donald Trump Jr.）還曾開玩笑說澤倫斯基可能會「失去零用錢」。然而，澤倫斯基向摩根表示，他相信川普已經明白「必須支持烏克蘭」。

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