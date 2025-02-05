空軍計畫採購6架E-2D預警機 確切金額待我提發價需求

我國空軍爭取採購6架E-2D預警機，圖為美軍同型機自航艦起飛情形。（路透檔案照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國空軍為強化偵搜預警能力，向美國爭取採購6架E-2D預警機，相關作業已經啟動。知情人士表示，空軍向美國採購E-2D預警機的確切金額，會因選購次系統不同、現役預警機配套裝備沿用與否等有所差異，須以實際提報的發價需求（LOR for LOA）為準。但他不諱言，考量E-2D性能、國軍後勤維保等綜合因素，採購E-2D預警機勢在必行。

空軍採購E-2預警機的歷史，須回溯至1990年代，我國向美國採購的4架E-2T預警機於1995年成軍，2013年性能提升為「E-2K」。國軍1999年再增購2架E-2K，但有1架在2022年未執行起落架檢查程序就落地，致使機體嚴重毀損，空軍未再修復。

由於E-2K預警機服役已超過25年，包括雷達等裝備已面臨消失性商源、後勤維保無以為繼等困境，因此，空軍規畫採購E-2D預警機多年。軍事專家、台海安全研析中心主任梅復興去年7月曾分析，我國可能在2026年底以前，仍能把握以合理價格採購這款預警機的「機會窗口」，考量總金額，空軍可能將採購數量自6架降為5架，總預算約落在20億美元（約新台幣658億元）左右。

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我國空軍現役E-2K預警機。（資料照，記者劉宇捷攝）政軍人士今天表示，空軍計畫向美國爭取採購6架E-2D預警機，但對於預算、細項、期程等細節，皆不便透露。

另一名知情人士表示，空軍採購6架E-2D預警機的確切預算，端看空軍提報給美方的發價需求（LOR for LOA）為準，這會因為選配的次系統、後勤配套，以及現役E-2K預警機的地面裝備，能否供新機沿用，而有所差異。

E-2D預警機的有效偵蒐範圍達550公里，航程超過2500公里，皆遠優於E-2K預警機，該人士表示，E-2D的性能對於台海防衛作戰效益甚大，除了在台灣東部外圍空域，即可掌握台灣海峽動態外，更優異的航程與滯空時間，也可減少後勤維保的負擔，且偵蒐能力的顯著提升，可更有效掌握中共各式載台、彈藥動態。若空軍有採購「協同接戰能力」（CEC）等次系統，還可增加聯合作戰效益。

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