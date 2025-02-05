俄翻新可載500枚飛彈的「怪獸級」核動力巡洋艦 最快今夏海試

俄羅斯基洛夫級核動力巡洋艦「彼得大帝號」，是「納希莫夫海軍上將號」的姊妹艦。（路透社）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕俄羅斯將部分蘇聯時期服役的軍備升級現代化，排水量高達2萬8千噸、可攜帶多達500枚飛彈的「基洛夫級」核動力巡洋艦也在此列。根據外國軍事網站報導，該級艦「納希莫夫海軍上將號」的2座核反應爐已開始運作，最快今年夏季海試，但由於這艘軍艦改裝期程一再延宕，是否又有變數尚待觀察。

蘇聯在1980年代籌獲4艘「基洛夫級」巡洋艦，排水量約2萬8千噸左右，若計入已裝填與備彈總量，該級艦可攜帶約500枚各式飛彈，光是裝入發射器的防空飛彈就高達130枚以上，待命發射的反艦飛彈數達20枚，且還有其他對地飛彈、反潛武器，因此被西方國家歸類為噸位界於傳統戰艦與巡洋艦之間的「戰鬥巡洋艦」，又被稱為「武庫艦」。

值得稱道的是，「基洛夫級」巡洋艦是全球現役唯一的核動力作戰艦，代表在核動力反應爐運作無虞時，可忽視航程限制，最初的定位為抗衡美軍潛艦、航艦打擊群的「拳頭」，甚至待蘇聯擁有核動力航艦時，可扮演稱職的帶刀侍衛。

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「納希莫夫海軍上將號」2014年起接受現代化改裝。（取自俄國國防部網站）不過，蘇聯在1991年解體，俄國的核動力艦隊夢隨之幻滅，該級艦還曾受俄國經濟困境、技術問題影響，因此無法形成戰力，2艘同級艦已退役、拆解，剩餘2艘則正進行現代化升級作業。

軍聞網站「戰區」（The War Zone）4日引述俄國官媒「塔斯社」訊息表示，「基洛夫級」巡洋艦三號艦「納希莫夫海軍上將號」（Admiral Nakhimov）的2座核反應爐已開始運作，第一座的運作時間為去年底，第二座則於本月2日開始運作，可望於今年夏天進行海上測試。

納希莫夫海軍上將號升級後，可望搭載更先進的各式飛彈，但現代化工作可說是一波三折，這艘巨艦2014年即啟動現代化改裝，原定2018年就可以完工，但期程被數度推遲，因此，能否如俄國官媒所言於今年夏天海試，還有待觀察。

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