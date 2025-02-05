比AIM-9X更划算 美空軍F-16首以APKWS火箭彈打胡塞無人機

今（2025）年1月下旬在美軍中央司令部責任區實施例行空巡的兩架F-16C戰機，後方戰機右翼下的派龍架即在任務期間掛有火箭彈。（美軍DVIDS網站）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍先前曾透露，一架MH-60R直升機去（2024）年曾以「非傳統武器」擊落胡塞無人機，引發外界臆測；美國空軍近日亦指出，一架部署中東的F-16戰機，去年首度以裝有導引套件的火箭彈擊落無人機，有效驗證該武器在反無人機（C-UAS）方面的實戰性能。

軍聞網站《The Aviationist》報導指出，美空軍一架F-16V戰機去年部署至中東，並在一次任務期間發射了裝有「先進精確殺傷武器系統II」（APKWS II）套件的導引火箭，成功擊落葉門叛軍胡塞青年運動的無人機；不過，軍方對於該紀錄發生的時間、地點，以及使用的武器數量均保持機密，但強調這是空軍在空對空作戰中首度以該武器，創下擊落無人機的戰果。

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英國貝宜系統公司前（2023）年於台北國防航太展擺出的「先進精確殺傷武器系統」（APKWS）。（記者陳治程攝）一位美國紐澤西州空軍國民兵的士兵，當時正為一架F-16C戰機掛搭載照明彈的「九頭蛇」火箭彈。（美軍DVIDS網站）

由英國貝宜系統公司（BAE System）研發的APKWS II，是以無導引的Hydra 70「九頭蛇」火箭彈為主體，並與WGU-59/B導引段、M282多用途彈頭結合而成的精準打擊武器，除美軍AH-64E、MH-60S等旋翼機儎台，也可掛載至F-16、A-10、AV-8B等定翼機，用以打擊無人機等固定、移動中軟目標或輕裝甲目標。

此前，美國海軍航空司令奇弗中將（Vice Adm. Daniel Cheever）曾透露，一架隸屬「杜魯門號」航艦打擊群（CSG-8）的MH-60R反潛直升機，去（2024）年底使用一款「非傳統武器」打下胡塞攻擊無人機，並有外媒分析，認為「九頭蛇」火箭彈有高機率是該次擊殺紀錄的主角。

一架MH-60S海鷹直升機，於2015年實彈射擊訓練中發射一枚搭載APKWS精準導引套件的火箭彈。（美軍DVIDS網站）

報導進一步引述這位美軍官員的言論，他表示，APKWS II導引火箭與AIM-9X「響尾蛇」短程空對空飛彈，同為美空軍面對無人機威脅的接戰手段之一；但前者單位操作成本較後者要低，因而成為飛行員優先考慮使用的武器選項。

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