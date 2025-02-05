和以色列同為軍援豁免國 美宣布售埃及雷達後勤件、飛彈快艇升級

埃及海軍的「艾札特級」（Ezzat-class）飛彈快艇「薩克瑞號」（舷號684）。（法新社資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防安全合作局（DSCA）今日宣布，將售予埃及長程搜索雷達後勤維保料件，同時提供埃及海軍旗下飛彈快艇（FMC）現代化升級，兩項軍售合計9.29億美元（約新台幣約301.46億元）；在不久前，美國總統川普才宣布暫停所有對外援助90天，但以色列和埃及例外，因此，本次軍售凸顯該國在華府與中東間的微妙關係。

根據美國安合局公告內容，埃及本次向美採購AN/TPS-78長程搜索雷達相關子系統後勤料件共3.04億美元；飛彈快艇升級方面，則包含洛馬的COMBATSS-21作戰管理系統、海空搜索雷達、空中和地面監視雷達，誘餌、電戰系統、光學／紅外感測器，加上76公厘火砲等次系統共6.25億美元，兩案金額加總後達9.29億美元。

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公告指出，本次軍售符合美國的外交與國安目標，將使埃及在中東地區成為政治穩定和經濟成長的重要力量；透過強化埃及軍方的作戰能力，提升海上安全的同時，也有利該國應對日後威脅。

美國總統川普上（１）月無預警宣布暫停軍援90天，此舉涉及烏克蘭、愛沙尼亞、台灣、越南、以色列、埃及和約旦共三州17個國家，這些國家分處於戰爭狀態、鄰近戰爭熱區，又或是備受軍事威脅、政治不穩定，亟需有穩定的軍事力量應付侵略與威脅，其中，以色列與埃及因區域局勢特殊，不列入上述暫停清單內。

埃及陸軍的M1A1艾布蘭主力戰車。（美軍DVIDS網站）

此前，美國還同意埃及升級旗下555輛M1A1「艾布蘭」主力戰車，預計投入46.9億美元（約新台幣1521.9億元），將其升級為M1A1 SA構型。

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